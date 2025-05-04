Havuzda baygın bulunan altı yaşındaki İkrasu, kurtarılamadı

Sakarya'nın Sapanca ilçesine İstanbul'dan tatile gelen ailenin 6 yaşındaki kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılıp, hastaneye götürülen talihsiz çocuk kurtarılamadı. İkrasu'nun daha önce kalp rahatsızlığı geçirdiği, tedavi gördüğü öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Yanık Mahallesi'nde bulunan bir bungalov evde meydana geldi. Tatil için İstanbul'dan geldikleri öğrenilen ailenin kızları İkrasu Tekin, bungalov evin havuzunda baygın halde bulundu. Babası tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ailesi tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.