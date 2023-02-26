Hayat kurtaran malzemeler: İHH, 6 bin arama kurtarma ve yardım gönüllüsü ile öne çıktı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma ekipleri bir can daha kurtarabilmek için canla başla çalıştı. Türkiye’nin birçok ilinden onlarca gönüllü ve arama kurtarma görevlileri sahada çalışırken, yurt dışından da pek çok ekip destek için bölgeye geldi. İHH arama kurtarma ekip lideri Ali Uygur, bir arama kurtarma ekibinde olması gereken malzemelerini anlattı.

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELER ÖNCELİKLİ

Hatay Antakya’da günlerdir arama kurtarma çalışmalarına katılan ve liderlik yapan Ali Uygur, öncelikle çalışmalara katılacak kişilerin sahip olması gereken malzemeleri anlattı: “Koruyucu malzemelerden yapılmış bir kıyafeti olmalı. Tahrişe, yıpranmaya dayanıklı bir tulum, dizlerini ve dirseklerini koruyacak dizlik ve dirseklik, maske, gözlük, kask, kulaklık, ufak tefek taşlar ya da enkaz yığınlarına karşı ayak parmaklarında sıkışma veya kırılmanın olmaması için iş güvenliğine uygun ayakkabı gibi kabaca bir kişisel koruyucu malzemesi olması gerek. Afet bölgesinde her zaman barınacak yer bulamayabilir. O yüzden kendi çadırları, ekip çadırları, lojistik çadırları, revir çantası ve kişisel kamp setleri olması gerekiyor. Sırt çantasında, en az 1 hafta kendi kendine yetecek kadar kişisel koruyucu malzeme ve barınma ihtiyacını da karşılayacak ekipmanları bulundurması gerekiyor.”

MAKİNELERDEN ARAÇLARA

Uygur, enkaz alanında kullanılacak ağır malzemeleri ise şöyle sıraladı: “Kaza kırım aracı, 7kwa benzinli jeneratör, 500w projektör aydınlatma, aydınlatma ayağı, 7 kilogramlık kırıcı-delici, tilki kuyruğu, katlanır kürek, benzinli beton-demir kesme makinesi, benzinli ağaç kesme testeresi, orta boy spiral, zincirli beton kesme makinesi, dinleme cihazı, görüntüleme cihazı, kesme-ayırma seti. Hidrolik kesme-ayırma takımı, liberatör (şarjlı), havalı kaldırma yastık seti, diskli demir ve beton kesme testeresi, halat fırlatma tüfeği, kavrama tipi hidrolik makas, üç ayaklı kurtarma takımı, teleskopik merdiven, mekanik destek seti, projektör seti, akülü portatif ışık kaynağı, şarjlı üç ayak Led aydınlatma, ledli el feneri büyük ve orta, temiz hava teneffüs cihazı, katlanabilir portatif kurtarma küreği, çok amaçlı taşıma ve kurtarma sedyesi, kol bacak ateli ve boyun ked’i, ilk yardım çantası. Bu tür malzemeleri içinde barındıran donanımlı bir araç gerekiyor. Aynı zamanda ekipleri alanlara taşıyacak bir personel taşıyıcı minibüs olmalı. Bir de ihtiyaç olduğunda hızlıca sağa sola ekip gönderebilecek, malzeme götürüp getirebilecek, keşif yapabilmek için bir de kamyonet olması gerekiyor.”

EKİP SAYISINI ENKAZ BELİRLİYOR

Enkazlarda çalışacak ekip sayılarını da, enkazın büyüklüğüne göre belirlediklerini söyleyen Uygur, şu bilgileri verdi: “Site halinde olan enkazlara 20-30 kişilik ekipler gönderebiliyoruz. Dört katlı bir binaya gece gündüz çalışacak şekilde 2 ekibi yönlendiriyoruz. Minimum 18 kişi. Daha ağır şartlarda çalışacak olanlara teknik malzeme kullanacakları için 36-40 kişilik ekipleri yönlendiriyoruz.”

Arama-kurtarma eğitimi için yılda 15-20 günü ayırmaları gerekiyor

Arama kurtarma eğitimi almak isteyen grupların uzun vadeli düşünmesi gerektiğini vurgulayan Ali Uygur, “Bu, deprem esnasında atmosfer ve duygusal ortamdan etkilenerek alınacak bir karar değil. Bu deprem sakinleşecek, şu an bir karar alınırsa ileride sürdüremeyebilirler. Arama kurtarma eğitimi almak isteyenler kendilerine şunu sorsunlar, ‘Ben yılda 15-20 günümü arama kurtarma eğitimlerine ayırabilir miyim? Oradaki eğitimlere katılabilir miyim? Bir operasyon çıktığında destek olabilir miyim?’ Bunları düşünüp, değerlendirip ondan sonra herhangi bir kuruma gönüllü olmalılar. Gönüllü olduktan sonra da o kurumun eğitimlerine katılıp devamlılık sağlamaları gerek” şeklinde konuştu.



