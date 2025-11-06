Hayvan otlatırken akıma kapılan adam hayatını kaybetti

Olay, Bafra ilçesi Hüseyinbeyli Mahallesi Büyükyazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Satılmış Keskin sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen Keskin eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Keskin, elektrik direği yanında her iki elinde elektrik kablosu tutarken sırt üstü hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Satılmış Keskin’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Keskin’in cansız bedeni, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.