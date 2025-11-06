Yeni Şafak
Hayvan otlatırken akıma kapılan adam hayatını kaybetti

00:506/11/2025, Perşembe
IHA
Jandarma Satılmış Keskin'in ölümüne ilişkin ilgili inceleme başlattı.
Samsun’un Bafra ilçesinde hayvan otlatan 47 yaşındaki Satılmış Keskin, elindeki elektrik kablolarına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Yakınları tarafından elektrik direği yanında hareketsiz halde bulunan Keskin’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Samsun’da hayvan otlatırken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Bafra ilçesi Hüseyinbeyli Mahallesi Büyükyazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Satılmış Keskin sabah saatlerinde hayvan otlatmak için evinden çıktı. Akşam olmasına rağmen Keskin eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı. Keskin, elektrik direği yanında her iki elinde elektrik kablosu tutarken sırt üstü hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Satılmış Keskin’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Keskin’in cansız bedeni, ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



#Samsun
#Otlatma
#Elektrik
