Hazar Gölü kıyılarından 12 ton atık çıkarıldı

Elazığ’ın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Hazar Gölü’nün korunması ve gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması amacıyla geniş çaplı bir temizlik harekatı başlatıldı. Yaz sezonu öncesinde Elazığ Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından organize edilen çalışmalar kapsamında, gölün 56 kilometrelik kıyı şeridi temizlendi. Kapsamlı çevre temizliği projesi, İl Özel İdaresi bünyesindeki 10 araç ve 50 personelin katılımıyla titizlikle yürütüldü. Ekipler, sahil şeridi, mesire alanları ve vatandaşların yoğun olarak vakit geçirdiği bölgeleri temizleyerek toplam 12 ton atığı bölgeden uzaklaştırdı.

Çalışmaların ardından Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada ise "Hazar Gölü’nden faydalanan tüm vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki temiz bir Hazar Gölü, yalnızca bugünümüz için değil, yarınlarımız için de en değerli mirastır. Doğamızı koruyalım, çevremizi temiz tutalım ve bu eşsiz güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım" denildi.