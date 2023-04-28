Hazır giyim üretiminde çarklar hızlanacak: TGSD'den Adıyaman'a bin 200 kişilik konteyner kent

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 il, Türkiye’nin hazır giyim üretiminde önemli bir yer tutuyor. 2022 yıl sonu verilerine göre; 143 bin 663 kişinin 1.366 hazır giyim firmasında çalıştığı bölge, ülkenin toplam üretim kapasitesinin yüzde 8,9’unu karşılıyor. Tekstil üretimiyle öne çıkan Adıyaman’da 265 hazır giyim firması 22 bin 568 kişiye istihdam sağlıyor.

Adıyaman’daki çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sanayide çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere harekete geçen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 1.200 kişilik konteyner kent kurdu. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nin yanındaki 22 dönümlük arazide bulunan 308 konteynerlik alanda yaşam başladı.

Üretim kapasitesi yüzde 40'a ulaştı

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, OSB’deki hazır giyim firmalarının bina ve makinelerindeki hasarın boyutunun büyük olmadığına ancak depremin psikolojik etkileri ve göç nedeniyle ciddi bir iş gücü kaybı yaşandığına dikkat çekti. Kaya, “Deprem öncesinde Adıyaman’daki üretim kapasitemiz yüzde 70’ti. Depremin ardından ise işletmelerin yapısal hasarının az olması sayesinde mart sonunda yüzde 30, günümüz itibarıyla da yüzde 40’lık kapasiteye ulaşıldı” dedi.

Tüm ihtiyaçlar düşünüldü



