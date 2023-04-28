|
Reklam
Reklam
Gündem

Hazır giyim üretiminde çarklar hızlanacak: TGSD'den Adıyaman'a bin 200 kişilik konteyner kent

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği, 22 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan 265 firma ile hazır giyim sektörünün kalelerinden biri olan Adıyaman’da konteyner kent kurdu. Adıyaman OSB’nin yanıbaşına konumlandırılan konteyner kentte 308 çalışan, ailesiyle birlikte yaşayabilecek.

Cabir Turğut
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği deprem bölgesinde.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği deprem bölgesinde.

Kahramanmaraş depremlerinin etkilediği 11 il, Türkiye’nin hazır giyim üretiminde önemli bir yer tutuyor. 2022 yıl sonu verilerine göre; 143 bin 663 kişinin 1.366 hazır giyim firmasında çalıştığı bölge, ülkenin toplam üretim kapasitesinin yüzde 8,9’unu karşılıyor. Tekstil üretimiyle öne çıkan Adıyaman’da 265 hazır giyim firması 22 bin 568 kişiye istihdam sağlıyor.

Adıyaman’daki çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmek ve sanayide çarkların yeniden dönmesine katkı sağlamak üzere harekete geçen Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), 1.200 kişilik konteyner kent kurdu. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nin yanındaki 22 dönümlük arazide bulunan 308 konteynerlik alanda yaşam başladı.

Üretim kapasitesi yüzde 40'a ulaştı

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, OSB’deki hazır giyim firmalarının bina ve makinelerindeki hasarın boyutunun büyük olmadığına ancak depremin psikolojik etkileri ve göç nedeniyle ciddi bir iş gücü kaybı yaşandığına dikkat çekti. Kaya, “Deprem öncesinde Adıyaman’daki üretim kapasitemiz yüzde 70’ti. Depremin ardından ise işletmelerin yapısal hasarının az olması sayesinde mart sonunda yüzde 30, günümüz itibarıyla da yüzde 40’lık kapasiteye ulaşıldı” dedi.

Tüm ihtiyaçlar düşünüldü


Toplam 1.200 kişinin yaşam alanı olarak planlanan TGSD Konteyner Kent ve Yaşam Alanı, bir evin tüm temel ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde tasarlandı. Barınma konteynerlerinin yanı sıra alana çocuk parkı, kreş ve çamaşırhane de yapıldı. Ayrıca bölgenin hemen yakınında aile sağlığı merkezi, okul ve bir başka kreş daha bulunuyor.

#Deprem
#Adıyaman
#Konteyner kent
#TGSD
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.