HDP kapatma davasında sona gelindi

Fazlı Şahan
04:0027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Fazlı Şahan, Kadir Özkaya.

AYM Başkanı Kadir Özkaya, HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin teknik anlamda sona gelindiğini söyleyerek “Tamamlanma sürecine yaklaşılmış durumda. Bir başka ifadeyle AYM tarafından esas incelemesine başlanmasına gelme durumunda” dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Ankara Vilayetler Evi’nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Özkaya, HDP’nin kapatma davası ve AYM’nin yaptığı çalışmalar hakkında konuştu. HDP kapatma dosyasına ilişkin Özkaya, şunları söyledi: “Baştan itibaren dosyada 4 raportör görevlendirdik. 520 kişinin eylemi kapatma davasına gerekçe olarak gösteriliyor. Bunların 451’i hakkında yasaklılık kararı isteniyor. 520 kişi hakkında 4 bin eylemden bahsediyoruz. Bu eylemlerin tamamı soruşturma ve kovuşturma konusu olmuş. Bu da yaklaşık 3 bin davaya tekabül ediyor. 840 sayfa iddianame, ekinde 60 klasör ve bu klasörlerin içinde yaklaşık 200 GB dijital materyal bulunan bir davadan söz ediyoruz.”

TAMAMLANMA SÜRECİNDE

“Parti tüzel kişiliğinden ayrı olarak yasaklılık istenen 520 kişiye bireysel savunma imkanı tanındı. Bunların hepsine tebligat yapıldı. Kimisi yurt içinde kimisi yurt dışında. Bu ceza davaları her ne kadar bağlayıcı olmasa ve delil değerlendirme yetkisi AYM’de olsa da soruşturma ve kovuşturma aşamaları AYM tarafından takip edildi ve süreç bugünkü aşamaya geldi. Teknik anlamda dosyada sona gelindiğini söyleyebiliriz, yani tamamlanma sürecine yaklaşılmış durumda. Bir başka ifadeyle AYM tarafından esas incelemesine başlanmasına gelme durumunda. Çok uzun zaman almadan değerlendirme yapılabilecektir.”

YÜKSEK YARGI UYUM İÇİNDE

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili Özkaya, “AYM tarafından herhangi bir sözlü ya da fiilî eylemde bulunulmadı. Sonrasında başka bir gelişme olmadı. AYM de bu konuda bir tutum içerisine girmedi” dedi.

Yapay zekayı devreye alacağız

  • 2026 Eylül itibarıyla yapay zekayı mahkeme süreçlerine dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Özkaya, ilk aşamada bireysel başvuru formlarının okunması, özetlenmesi ve kategorize edilmesinde yapay zekadan yararlanılacağını, ancak ortaya çıkacak çıktılara hukuki değer atfedilmeyeceğini vurguladı. Buna göre yapay zeka, raportörlere sadece hazırlık çalışması niteliğinde destek verecek; üretilen özet ve sınıflandırmalar mutlaka raportörlerce kontrol edilip doğruluğu test edildikten sonra kullanılacak. İkinci aşamada sistem, mahkemenin benzer konulardaki önceki kararlarından hareketle dosyalara öneriler sunarak değerlendirme öncesi sınıflandırmayı kolaylaştıracak. Uygulama, denemeler yapılıp hata oranının çok düşük olduğu görüldüğünde devreye alınacak.


