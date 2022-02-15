HDP Öcalan'ın yakalanışının 23'üncü yıl dönümünde PKK elebaşına özgürlük istedi

CHP'lilerden iki günde iki vukuat: Gazetecilere yumurta ve boyalarla saldırdılar

Mersin'de dün bir grubun sözlü saldırısına uğrayan yerel gazete çalışanları, bugün de yumurtalı ve boyalı saldırıya maruz kaldı. AK Parti Gençlik Kolları Mersin İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt, saldıran grubun CHP Gençlik Kolları üyelerinden oluştuğunu açıkladı. Yerel basında yer alan haberlerde ise CHP'lilerin gazetecilere saldırırken, 'Satılık kalemler, yeminiz bitmiş' şeklinde slogan attığı vurgulandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.