HDP Öcalan'ın yakalanışının 23'üncü yıl dönümünde PKK elebaşına özgürlük istedi
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin üzerinden tam 23 yıl geçti. Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yapan HDP, terörist başına özgürlük istedi. Öcalan'a komplo kurulduğunu öne süren HDP, bu tutuklamayla Kürtlerin hedef alındığını iddia etti.
Terör örgütü PKK'nın kurucusu terörist elebaşı Abdullah Öcalan, 23 yıl önce 15 Şubat 1999'da siyasi sığınma talebinde bulunduğu Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Nairobi Havalimanı'nda bordo bereliler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
HDP, İmralı Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist elebaşı Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.
HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
PKK elebaşının yakalanmasını 'komplo' olarak tanımlayan HDP, açıklamasında şu skandal ifadelere yer verdi:
"Sayın Abdullah Öcalan, bundan 23 yıl önce başta ABD olmak üzere uluslararası güçlerin komplosuyla Türkiye’ye teslim edildi. Öcalan’a yönelik 15 Şubat 1999’da gerçekleştirilen bu komployla Kürt sorununda barış, adalet ve özgürlük talebi hedef alındı. Bu anlamıyla 15 Şubat özellikle Kürt halkının özgürlüğüne, varlığına, geleceğine ve tarihine kastetme günüdür."