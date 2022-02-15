Gündem HDP Öcalanın yakalanışının 23üncü yıl dönümünde PKK elebaşına özgürlük istedi
POLİTİKA

HDP Öcalan'ın yakalanışının 23'üncü yıl dönümünde PKK elebaşına özgürlük istedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin üzerinden tam 23 yıl geçti. Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yapan HDP, terörist başına özgürlük istedi. Öcalan'a komplo kurulduğunu öne süren HDP, bu tutuklamayla Kürtlerin hedef alındığını iddia etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP Öcalanın yakalanışının 23üncü yıl dönümünde PKK elebaşına özgürlük istedi
PKK elebaşı Öcalan'ın yakalanması

Terör örgütü PKK'nın kurucusu terörist elebaşı Abdullah Öcalan, 23 yıl önce 15 Şubat 1999'da siyasi sığınma talebinde bulunduğu Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Nairobi Havalimanı'nda bordo bereliler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

HDP, İmralı Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist elebaşı Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde yazılı bir açıklama yaptı.

HDP'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

PKK elebaşının yakalanmasını 'komplo' olarak tanımlayan HDP, açıklamasında şu skandal ifadelere yer verdi:

"Sayın Abdullah Öcalan, bundan 23 yıl önce başta ABD olmak üzere uluslararası güçlerin komplosuyla Türkiye’ye teslim edildi. Öcalan’a yönelik 15 Şubat 1999’da gerçekleştirilen bu komployla Kürt sorununda barış, adalet ve özgürlük talebi hedef alındı. Bu anlamıyla 15 Şubat özellikle Kürt halkının özgürlüğüne, varlığına, geleceğine ve tarihine kastetme günüdür."

ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER

Terörist Öcalan'ın sağlığından endişe duyulduğunun belirtildiği açıklamada özgürlük talebinde de bulunuldu.

HDP'li eski vekil Irgat hakkında 'örgüt propagandası' davası: Beş yıl hapsi isteniyor
GÜNDEM
HDP'li eski vekil Irgat hakkında 'örgüt propagandası' davası: Beş yıl hapsi isteniyor

Van ve Mardin'de PKK'ya operasyon: HDP'li yönetici gözaltında
GÜNDEM
Van ve Mardin'de PKK'ya operasyon: HDP'li yönetici gözaltında

HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 23
Title
HDP vekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
Title
Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
Title
TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
Title
Gelişmeler sıcaklığını korurken, Güzel'in terörist sözlüsü ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Title
SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt tarafından servis edilen görüntülerde, Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları yer alıyor.
Title
SEMRA GÜZEL'İN BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ<br><br>Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki örgütü sembolize eden bileklik olduğu görülüyor.
Title
İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları;
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
HDP vekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Cezaları belli oldu

Cezaları belli oldu

Ordu'da araba çalan iki çocuk hakkında karar.
AK Partili vekil kalp krizi geçirdi

AK Parti'li vekil kalp krizi geçirdi

Fetani Battal ameliyata alındı.
Vefat sayısında ürküten artış

​Türkiye'nin 15 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

​Putin'den Ukrayna'ya müzakere çağrısı.

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

​Uzaktan Sağlık Hizmeti pilot illerde uygulanmaya başladı.
Asırlık gelenek

Asırlık gelenek

Kilosu 100 TL'ye alıcı buluyor.

Son 3 ayda 4 kere görüldü.

Almanya Başbakanı Scholz'u da dev masada ağırladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.