Gündem HDP vekili Musa Piroğlu Muhalefet dün yapmadığı işleri yapıyor o yüzden rahatız
POLİTİKA

HDP vekili Musa Piroğlu: Muhalefet dün yapmadığı işleri yapıyor o yüzden rahatız

HDP vekili Musa Piroğlu, katıldığı bir canlı yayında, kendileriyle görünmekten kaçınan ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin değiştiğini vurguladı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde ittifak kurduklarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Piroğlu, "İYİ Parti ve CHP'nin ne dediğiyle uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı. Dün yapılmayan işleri yapıyorlar, o yüzden rahatız." diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
HDP vekili Musa Piroğlu: Muhalefet dün yapmadığı işleri yapıyor o yüzden rahatız
HDP'li Musa Piroğlu

YouTube üzerinden yayın yapan İlk Bakış TV isimli kanalda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP vekili Musa Piroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kendilerini yok sayan' açıklamalarına değindi.

"SEÇİMLERİN KAZANILMASININ TEMEL UNSURU HDP'DİR"

Akşener'in kreş temeli atma töreninde yaptığı, "İstanbul'u iki partiyle kazandık" çıkışının politik hesaplarla alakalı olduğunu ifade eden Piroğlu, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde bir tavrımız vardı. Bu büyükşehirler CHP ya da başka partilerin yönetimine geçtiyse temel unsuru HDP'dir. Birilerinin ne dediği artık bizi çok ilgilendirmiyor." diye konuştu.

"AMACIMIZ AK PARTİ İKTİDARINI YIKMAK"

Temel hedeflerinin AK Parti iktidarını 'yıkmak' olduğunu söyleyen Piroğlu, "HDP üstüne düşeni yapacak. Yerel seçimlerde de biz bu taktiği izledik. Biz birçok yerde belediye başkanlığına aday çıkarmadığımız için Millet İttifakı kazandı. Aday çıkardığımız hiçbir bölgede Millet İttifakı'ndan kimse seçim kazanamadı. Biz kimin ne dediğiyle çok uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı." dedi.

HDP vekili Musa Piroğlu: Muhalefet dün yapmadığı işleri yapıyor o yüzden rahatız
OYNAT 01:53
HDP vekili Musa Piroğlu: Muhalefet dün yapmadığı işleri yapıyor o yüzden rahatız
HDP vekili Musa Piroğlu, katıldığı bir canlı yayında, kendileriyle görünmekten kaçınan ittifak ortakları CHP ve İYİ Parti'nin değiştiğini vurguladı. 2019 yılındaki yerel seçimlerde ittifak kurduklarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Piroğlu, 'İYİ Parti ve CHP'nin ne dediğiyle uğraşmıyoruz. O, onların politik hesaplarıyla alakalı. Dün yapılmayan işleri yapıyorlar, o nedenle rahatız.' diye konuştu.

"MUHALEFET DÜN YAPMADIĞI İŞLERİ YAPIYOR, RAHATIZ"

Millet İttifakı'nın son tahlilde nerede duracaklarına bakacaklarını ifade eden Piroğlu, "Gara operasyonlarında bir tezkere getirildi reddedildi. Suriye'ye operasyon yapılmak istendi CHP 'hayır' dedi. Bir dizi sembolik adımlar atıldı. Dün yapılmayan işler yapılıyor, o yüzden rahatız. İnanın bize atılan her adım bizim çabamızla atılıyor." ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Öztrak HDP'li Güzel için kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi: Lafın tamamı akıllıya söylenmez
GÜNDEM
CHP Sözcüsü Öztrak HDP'li Güzel için kendisine yöneltilen soruya tepki gösterdi: Lafın tamamı akıllıya söylenmez

CHP'li Erdoğdu HDP'li Demirtaş'ı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi
GÜNDEM
CHP'li Erdoğdu HDP'li Demirtaş'ı savundu: Silahlı siyaseti legal siyasete çekmek için çaba gösterdi
Türkiye ve Arnavutlukun ortak mirası

Türkiye ve Arnavutluk'un ortak mirası

Ethem Bey Camisi yeniden ibadete açıldı.
Vaka ve vefat sayısı yükselişte

Vaka ve vefat sayısı yükselişte

​Türkiye'nin 17 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.
HDP vekili Musa Piroğlu: Muhalefet dün yapmadığı işleri yapıyor o yüzden rahatız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutluk'ta FETÖ vurgusu.

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

2021 Borsa İstanbul için rekorlar yılı oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Geçen yıl Borsa İstanbul'da halka arz olan şirket sayısı, yatırımcı sayısı, endeks değerleri ve işlem hacimlerinde rekorlar kırıldı” dedi.

​Mahkeme Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Erdoğan, deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor.

Transfer fotoğrafı olay oldu

Transfer fotoğrafı olay oldu

​Dünyaca ünlü futbolcu TFF 1. Lig ekibine imza attı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.