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Gündem HDPli Beştaş PKKya ağır darbenin vurulduğu Pençe operasyonlarından rahatsız
ANKARA

HDP'li Beştaş PKK'ya ağır darbenin vurulduğu Pençe operasyonlarından rahatsız

HDP'li Meral Danış Beştaş, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarının durdurulmasını istedi.

Haber Merkezi AA
HDPli Beştaş PKKya ağır darbenin vurulduğu Pençe operasyonlarından rahatsız
Meral Danış Beştaş

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan kara ve hava harekatı başarıyla devam ediyor.

HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Beştaş, hain terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen sınır ötesi operasyonların durdurulmasını istedi.

Operasyon yerine 'müzakere ve diyalog' istiyoruz söylemlerinde bulunan Beştaş, açıklamasını terörist başı Abdullah Öcalan'a getirerek, "Öcalan'a uygulanan tecrit uygulamasının son bulması" çağrısında bulundu.

PKK'ya yapılan operasyonlarla örgüte ağır darbeler vurulduğunun farkında olan Beştaş, çözümün sınır ötesi yerine Türkiye'nin içinde olduğunu iddia etti.

ETKİLİ OPERASYONLAR, 'MÜZAKERE YAPALIM' DEDİRTTİ

Meral Danış Beştaş'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda 24 Nisan'da bir sınır ötesi operasyon duyurusu yapıldı. Irak bölgesine kara ve hava operasyonları yapılıyor.

Bu operasyonlar yeni mi? Yıllardır, 10 yıllardır bu sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.

Çözüm yolu demokratik siyasettedir, müzakerede ve diyalogdadır. Aksi halde acı çekmeye devam edeceğiz. Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir. Türkiye siyasetindedir."

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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından yeni görüntüler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüler yayınladı. Bakanlık yaptığı paylaşımda 'Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ele geçirilen sığınak, barınak, mağara, silah ve çok sayıda mühimmat METİ Timlerimiz tarafından imha ediliyor' ifadelerini kullandı.


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