HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş HDP'nin, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldıran ve bir polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan için Meclis'e önerge verdiği ortaya çıktı. HDP'li Pervin Buldan imzası ile 2014 yılında verilen önergede PKK'lı terörist Ercan'ın 'mağdur gazeteci' olduğu ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

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