Gündem HDPli Buldan Mersinde bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclise önerge vermiş
POLİTİKA

HDP'li Buldan Mersin'de bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclis'e önerge vermiş

HDP'nin, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldıran ve bir polisi şehit eden terörist Dilşah Ercan için Meclis'e önerge verdiği ortaya çıktı. HDP'li Pervin Buldan imzası ile 2014 yılında verilen önergede PKK'lı terörist Ercan'ın 'mağdur gazeteci' olduğu ve ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Buldan Mersinde bir polisi şehit eden teröristin serbest bırakılması için Meclise önerge vermiş
HDP'li Pervin Buldan ve PKK'lı terörist Dilşah Ercan.

Mersin’in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine geçtiğimiz gün saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu tespit edildi.

HDP'nin bir polisi şehit eden terörist Ercan ile ilgili 2014 yılında TBMM'ye önerge verdiği ortaya çıktı.

PKK'LI TERÖRİSTE 'MAĞDUR GAZETECİ' DEDİLER

Dönemin HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan imzalı önergede PKK'lı teröristin ifade özgürlüğü kısıtlanan 'mağdur bir gazeteci' olduğunun iddia edildiği görüldü.

Özgür basına yönelik bir saldırının olduğunun belirtildiği önergede, halkın doğru haber alma hakkının ihlal edildiği öne sürüldü.

CHP DE SAHİP ÇIKMIŞTI

Öte yandan, aynı teröristin CHP'nin 'Türkiye'nin en büyük açık cezaevi' olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı ortaya çıktı.

Mersin’de canlı bombalı saldırı düzenleyen PKK’lı Dilşah Ercan’ın CHP’nin ‘hak ihlalleri’ raporunda gazeteci olarak ‘mağdur’ gösterildiği ortaya çıktı
GÜNDEM
Mersin’de canlı bombalı saldırı düzenleyen PKK’lı Dilşah Ercan’ın CHP’nin ‘hak ihlalleri’ raporunda gazeteci olarak ‘mağdur’ gösterildiği ortaya çıktı

Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
FOTOĞRAF 14
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Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
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Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Alınan bilgiye göre, olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, tekrardan geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.
Title
Mersin'de polisevine düzenlenen alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Mersin'de bir polisin şehit olduğu biri polis dört kişinin de yaralandığı alçak saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristlerin önce tabanca ile ardından ise uzun namlulu silahlarla polis noktasına saldırdığı görülüyor.
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