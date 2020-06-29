HDP'li Buldan'dan ittifak açıklaması: İstanbul'u aldık Türkiye'yi de alacağız

Yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın sandıkta aldığı sonuç politikacıların gündeminde.

GÜNDEM HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok

31 Mart seçimlerini işaret etti

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019 seçimlerine ilişkin tespitlerde bulunarak yeni hedeflerini açıkladı. Buldan özetle şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet yenildi"

İstanbul seçimleri birçok açıdan dönüm noktası oldu. (Hükümet) ağır bir hezimet yaşadılar.

GÜNDEM İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

"Türkiye'yi de kaybedecekler"

'İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder' diyorlardı, öyle de oldu. Bunu ilk seçimde daha açık göreceğimize inanıyorum.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

"Oy verdik ve başardık"

Biz de parti kurullarımızda uzun tartışmalar sonucu ortaya çıkan seçim stratejimize oy verdik ve başardık. İktidarı tarihinde ilk kez gerçek anlamda yenilgiyi tattırdık. Hem kazandık, hem kaybettirdik.

GÜNDEM PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı

"İttifakımız büyüyecek ve gelişecek"

Esasen demokrasi ittifakının büyümesi ile demokratik yönetim anlayışı tüm Türkiye de gelişecek, büyüyecektir.

GÜNDEM HDP'nin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Demirtaş'ın içeride olması vicdanları kanatıyor

"Kapımız herkese açık"

Kapımız herkese açık. Niye kapalı olsun? 15 Haziran’da başlattığımız Demokrasi Yürüyüşü’nü de demokrasi ittifakı kapsamında değerlendirmek gerekir.