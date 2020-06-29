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Gündem HDPli Buldandan ittifak açıklaması İstanbulu aldık Türkiyeyi de alacağız
POLİTİKA

HDP'li Buldan'dan ittifak açıklaması: İstanbul'u aldık Türkiye'yi de alacağız

Millet İttifakı'nın ortağı HDP'den, CHP ve İYİ Partili adaylara verilen destekle yerel seçimde ortaya çıkan tabloya övgü geldi. Eş Başkan Buldan, İstanbul'da büyük bir başarı elde edildiğini belirterek yeni hedefin Türkiye geneli olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan (arşiv).
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan (arşiv).

Yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın sandıkta aldığı sonuç politikacıların gündeminde.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok
GÜNDEM
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok

31 Mart seçimlerini işaret etti

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019 seçimlerine ilişkin tespitlerde bulunarak yeni hedeflerini açıkladı. Buldan özetle şu ifadeleri kullandı:

"Hükümet yenildi"

İstanbul seçimleri birçok açıdan dönüm noktası oldu. (Hükümet) ağır bir hezimet yaşadılar.

İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz
GÜNDEM
İttifak'ta kriz büyüyor Akşener'in 'PKK uzantısı' dediği HDP'den cevap: İktidarın gizli müttefikisiniz

"Türkiye'yi de kaybedecekler"

'İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder' diyorlardı, öyle de oldu. Bunu ilk seçimde daha açık göreceğimize inanıyorum.

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

"Oy verdik ve başardık"

Biz de parti kurullarımızda uzun tartışmalar sonucu ortaya çıkan seçim stratejimize oy verdik ve başardık. İktidarı tarihinde ilk kez gerçek anlamda yenilgiyi tattırdık. Hem kazandık, hem kaybettirdik.

PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı
GÜNDEM
PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı

"İttifakımız büyüyecek ve gelişecek"

Esasen demokrasi ittifakının büyümesi ile demokratik yönetim anlayışı tüm Türkiye de gelişecek, büyüyecektir.

HDP'nin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Demirtaş'ın içeride olması vicdanları kanatıyor
GÜNDEM
HDP'nin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Demirtaş'ın içeride olması vicdanları kanatıyor

"Kapımız herkese açık"

Kapımız herkese açık. Niye kapalı olsun? 15 Haziran’da başlattığımız Demokrasi Yürüyüşü’nü de demokrasi ittifakı kapsamında değerlendirmek gerekir.

OYNAT 00:54
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"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

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​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.

​İlçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor

İlan verip 'Eş arıyorum' demişti, buldu ama şimdi bin pişman...

​İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması..

​Yerel seçimlerde büyük hezimete uğradı.

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