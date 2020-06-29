HDP'li Buldan'dan ittifak açıklaması: İstanbul'u aldık Türkiye'yi de alacağız

Yerel seçimlerde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın sandıkta aldığı sonuç politikacıların gündeminde.
31 Mart seçimlerini işaret etti
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart 2019 seçimlerine ilişkin tespitlerde bulunarak yeni hedeflerini açıkladı. Buldan özetle şu ifadeleri kullandı:
"Hükümet yenildi"
İstanbul seçimleri birçok açıdan dönüm noktası oldu. (Hükümet) ağır bir hezimet yaşadılar.
"Türkiye'yi de kaybedecekler"
'İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder' diyorlardı, öyle de oldu. Bunu ilk seçimde daha açık göreceğimize inanıyorum.
"Oy verdik ve başardık"
Biz de parti kurullarımızda uzun tartışmalar sonucu ortaya çıkan seçim stratejimize oy verdik ve başardık. İktidarı tarihinde ilk kez gerçek anlamda yenilgiyi tattırdık. Hem kazandık, hem kaybettirdik.
"İttifakımız büyüyecek ve gelişecek"
Esasen demokrasi ittifakının büyümesi ile demokratik yönetim anlayışı tüm Türkiye de gelişecek, büyüyecektir.
"Kapımız herkese açık"
Kapımız herkese açık. Niye kapalı olsun? 15 Haziran’da başlattığımız Demokrasi Yürüyüşü’nü de demokrasi ittifakı kapsamında değerlendirmek gerekir.