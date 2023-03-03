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HDP’li Ebru Günay TSK'nın terörle mücadelesini hedef aldı

HDP’li Ebru Günay, Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi. Sözde üst düzey teröristlerin imha edildiği operasyonlardan rahatsız olan Günay, "Sarayın böylesi bir dönemde bile operasyona öncelik vermesi her açıdan sorgulanmaya muhtaçtır. Deprem sürecinde bile sınır ötesi operasyon yaptı" sözleriyle TSK'nın terörle mücadelesini hedef aldı.

14:45 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
HDP'li Ebru Günay

HDP'li Ebru Günay

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Mehmetçik, tüm arama kurtarma ekipleri gibi sahada canla başla çalıştı. Diğer taraftan sınırları korumaya ve terörle mücadele operasyonlarını sürdürdü.

Terör operasyonları rahatsız etti

HDP’li Ebru Günay, Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi. Sözde üst düzey teröristlerin imha edildiği operasyonlara tepki gösterdi.

Mehmetçik’in deprem bölgesindeki çalışmalara katılmadığını iddia eden HDP’li Ebru Günay, bir taraftan da yürütülen bu aralıksız mücadele ve alınan başarılı sonuçlardan rahatsız oldu.

SİHA destekli operasyonların sorgulanmasını istedi

Günay, SİHA'larla düzenlenen başarılı operasyonlara ilişkin,
“Suriyeli Kürtler ve Şengal'deki Ezidiler depremzedelerle dayanışma duygularını paylaşırken buna karşılık olarak da saray SİHA'ları ile bombardımanı sürdürdü. Sarayın böylesi bir dönemde bile operasyona öncelik vermesi her açıdan sorgulanmaya muhtaçtır.”
ifadelerini kullandı.




#HDP
#Ebru Günay
#PKK
#SİHA
2 gün önce
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HDP’li Ebru Günay TSK'nın terörle mücadelesini hedef aldı
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