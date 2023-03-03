HDP’li Ebru Günay TSK'nın terörle mücadelesini hedef aldı

“Suriyeli Kürtler ve Şengal'deki Ezidiler depremzedelerle dayanışma duygularını paylaşırken buna karşılık olarak da saray SİHA'ları ile bombardımanı sürdürdü. Sarayın böylesi bir dönemde bile operasyona öncelik vermesi her açıdan sorgulanmaya muhtaçtır.”