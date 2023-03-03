HDP’li Ebru Günay TSK'nın terörle mücadelesini hedef aldı

HDP'li Ebru Günay
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Mehmetçik, tüm arama kurtarma ekipleri gibi sahada canla başla çalıştı. Diğer taraftan sınırları korumaya ve terörle mücadele operasyonlarını sürdürdü.
Terör operasyonları rahatsız etti
HDP’li Ebru Günay, Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarını eleştirdi. Sözde üst düzey teröristlerin imha edildiği operasyonlara tepki gösterdi.
Mehmetçik’in deprem bölgesindeki çalışmalara katılmadığını iddia eden HDP’li Ebru Günay, bir taraftan da yürütülen bu aralıksız mücadele ve alınan başarılı sonuçlardan rahatsız oldu.