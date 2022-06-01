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POLİTİKA

HDP'li Meral Danış Beştaş: Mansur Yavaş'ın sözlerinin yenilir yutulur tarafı yok

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın, Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri ve sonrasında yaptığı tekzip açıklamasına tepki gösterdi. Yavaş'ın sözlerini geri almasının 'yenilir yutulur bir tarafı olmadığını' söyleyen Beştaş, "Bu tavır, HDP'nin kitlesinde büyük bir tepkiye sebep oluyor" diyerek ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Meral Danış Beştaş: Mansur Yavaşın sözlerinin yenilir yutulur tarafı yok
Mansur Yavaş - Meral Danış Beştaş

CHP, geçtiğimiz hafta sonu Van'da 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenledi. Kente giden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, esnaf ziyareti sırasında, "Selahattin Demirtaş'ı da istiyoruz." şeklinde kendisine seslenen kişiye, "İnşallah" yanıtını verdi. Büyük tepki toplayan yanıt sonrası geri adım atan Yavaş, belediyenin resmi hesabından yaptığı açıklamada, konunun muhatabı olmadığını söyledi.

Söz konusu gelişmeyi Artı TV canlı yayınında değerlendiren CHP'nin ittifak ortağı HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Yavaş'ı sert sözlerle hedef aldı.

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HDP'Lİ BEŞTAŞ: "MANSUR YAVAŞ'IN YAPTIĞININ YENİLİR YUTULUR TARAFI YOK"

Ortak aday çıkarma fikrine sıcak baktıklarını fakat yaşanan bu süreçlerin parti tabanında tepkilere neden olduğunu söyleyen Beştaş, "Yavaş'ın yaptığının yenilir yutulur tarafı yok yani. Mansur Yavaş'ın 'inşallah' kavramını resmi açıklamayla tekzip etmesini ben anlayamıyorum, izah edemiyorum." diye konuştu.

"HDP'NİN KİTLESİNDE BÜYÜK BİR TEPKİYE SEBEP OLUYOR"

Beştaş sözlerinin devamında, "Ortak adaya, ortak adayı tartışmaya ve bu konuda ortaklaşmaya da açık olduğumuzu ifade ettik. Ama şu anki tutumlar çok rahatsız edici boyuta ulaşmaya başladı. (Yavaş'ın sözlerini geri alması) Yani bu değerlendirmeler HDP'nin kitlesinde de çok büyük bir tepkiye sebep oluyor, bunu da onları temsil eden biri olarak söylemekten bir sakınca duymuyorum." dedi.

HDP'li Meral Danış Beştaş: Mansur Yavaş'ın sözlerinin yenilir yutulur tarafı yok
OYNAT 00:53
HDP'li Meral Danış Beştaş: Mansur Yavaş'ın sözlerinin yenilir yutulur tarafı yok
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın, Selahattin Demirtaş hakkındaki sözleri ve sonrasında yaptığı tekzip açıklamasına tepki gösterdi. Yavaş'ın sözlerini geri almasının 'yenilir yutulur bir tarafı olmadığını' söyleyen Beştaş, 'Bu tavır, HDP'nin kitlesinde büyük bir tepkiye sebep oluyor' diyerek ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

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