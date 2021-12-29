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POLİTİKA

HDP'li Buldan: Biz de yönetimde yer alacağız muhalefet tek başına bir şey yapamayacak

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir yayın organına verdiği röportajda, CHP ile kurdukları ittifaka ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Muhalefetin, HDP'siz iktidar olamayacağını ifade eden Buldan, "Biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin birçok konuda karar vermesi gerekiyor. Bizden farklı görüşler ortaya koymak CHP'nin elini güçlendirmez" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HDPli Pervin Buldan: Biz de yönetimde yer alacağız muhalefet tek başına bir şey yapamayacak​
HDP'li Pervin Buldan

Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birisine röportaj veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak ortaklarıyla yürüttükleri politikalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HDP'Lİ BULDAN: BİZ DE YÖNETİMDE YER ALACAĞIZ

2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları CHP ve İYİ Parti ile birlikte yönetimde yer almayı hedeflediklerini belirten Buldan, "Şimdi biz de yönetimde yer almayı hedeflediğimiz için öyle hani tek başlarına çok bir şey yapma fırsatı vermeyeceğiz. Muhalefet mutlaka iktidara gelmeli ve HDP muhakkak içerisinde olmalı. Böyle bir hedefimiz var." diye konuştu.

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"CHP BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA CESARETSİZ"

CHP'nin bazen farklı çıkışları olsa da büyük çoğunlukla 'cesaretsiz' olduğunu söyleyen Buldan, "Kürtler üzerinden siyaset yapmak, söz söylemek, Kürtlerin hassas olduğu noktalarda, konularda farklı görüşler ortaya koymak muhalefet ya da CHP'nin elini güçlendirmez." ifadelerini kullandı.

HDP'li Buldan: Biz de yönetimde yer alacağız muhalefet tek başına bir şey yapamayacak
OYNAT 01:39
HDP'li Buldan: Biz de yönetimde yer alacağız muhalefet tek başına bir şey yapamayacak
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir yayın organına verdiği röportajda, CHP ile kurdukları ittifaka ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Muhalefetin, HDP'siz iktidar olamayacağını ifade eden Buldan, 'Biz de yönetimde yer alacağız. Öyle tek başlarına çok bir şey yapmalarına fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin birçok konuda karar vermesi gerekiyor. Bizden farklı görüşler ortaya koymak CHP'nin elini güçlendirmez' diye konuştu.

"MUHALETİN BİRÇOK KONUDA KARA VERMESİ GEREKİYOR"

CHP'nin topluma yakın gözükmek için AK Parti gibi davrandığını ifade eden Buldan, "Muhalefetse muhalefet yapmalı. İktidar ne diyorsa aynısını söylemek bir partiyi muhalefet yapmaz. Aynı noktalarda buluşuyorsanız siz aynı anlayışa sahipsiniz demektir. Muhalefetin birçok konuda karar vermesi gerekiyor: Kürtler kimdir, Kürtler nedir, ne istiyor, Kürt sorunu nasıl çözülür, Kürtlere neden bu kadar baskı var, adaletsizlik yapıyor, bütün bunları CHP başta olmak üzere hesaplaması gerekiyor." diyerek ittifak ortaklarına gözdağı verdi.

HDP'den CHP Genel Merkezi'ne ziyaret: Aynı karede yer almaktan çekinmediler
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PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP, HDP'ye muhtaçtır
OYNAT 00:54
PKK elebaşı Duran Kalkan: CHP, HDP'ye muhtaçtır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda sözde 'Kürt sorunu'nu ortaya atmış ve durumun HDP'siz çözülemeyeceğini söylemişti.

Açıklamalarla ilgili tartışmalar sürerken, terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan, aradaki iş birliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi. Kalkan, 'HDP'nin bu çıkışını bazı CHP'liler ters yorumlayabilirler ama öyle değil. CHP'nin de önünü açtı, güçlendirdi. CHP HDP'ye muhtaçtır. CHP, HDP ile doğru ilişki kurarsa etkili olabilir' ifadelerini kullandı.
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