HDP'li Buldan: Biz de yönetimde yer alacağız muhalefet tek başına bir şey yapamayacak

Terör örgütü PKK'nın yayın organlarından birisine röportaj veren HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 2023 yılında yapılacak seçimlere ve ittifak ortaklarıyla yürüttükleri politikalara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HDP'Lİ BULDAN: BİZ DE YÖNETİMDE YER ALACAĞIZ
2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları CHP ve İYİ Parti ile birlikte yönetimde yer almayı hedeflediklerini belirten Buldan, "Şimdi biz de yönetimde yer almayı hedeflediğimiz için öyle hani tek başlarına çok bir şey yapma fırsatı vermeyeceğiz. Muhalefet mutlaka iktidara gelmeli ve HDP muhakkak içerisinde olmalı. Böyle bir hedefimiz var." diye konuştu.
"CHP BÜYÜK ÇOĞUNLUKLA CESARETSİZ"
CHP'nin bazen farklı çıkışları olsa da büyük çoğunlukla 'cesaretsiz' olduğunu söyleyen Buldan, "Kürtler üzerinden siyaset yapmak, söz söylemek, Kürtlerin hassas olduğu noktalarda, konularda farklı görüşler ortaya koymak muhalefet ya da CHP'nin elini güçlendirmez." ifadelerini kullandı.
"MUHALETİN BİRÇOK KONUDA KARA VERMESİ GEREKİYOR"
CHP'nin topluma yakın gözükmek için AK Parti gibi davrandığını ifade eden Buldan, "Muhalefetse muhalefet yapmalı. İktidar ne diyorsa aynısını söylemek bir partiyi muhalefet yapmaz. Aynı noktalarda buluşuyorsanız siz aynı anlayışa sahipsiniz demektir. Muhalefetin birçok konuda karar vermesi gerekiyor: Kürtler kimdir, Kürtler nedir, ne istiyor, Kürt sorunu nasıl çözülür, Kürtlere neden bu kadar baskı var, adaletsizlik yapıyor, bütün bunları CHP başta olmak üzere hesaplaması gerekiyor." diyerek ittifak ortaklarına gözdağı verdi.