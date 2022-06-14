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POLİTİKA

'Helalleşmek istiyorsanız Tanju Özcan'ı CHP'den ihraç edin' diyerek ittifak ortaklarına gözdağı veren HDP'den yeni açıklama: Çok geç kaldınız

Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesinin CHP'li Başkanı Tanju Özcan üzerinden ittifak ortakları CHP'yi hedef alan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Özcan'ın partiden ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi sonrası yeni bir açıklama yaptı. Özcan'ı çekirgeye benzeten Gergerlioğlu, "Üçüncüde ele düşersin çekirge" diyerek disipline sevk kararını için, "Çok geç kaldılar" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Helalleşmek istiyorsanız Tanju Özcanı CHPden ihraç edin diyerek ittifak ortaklarına gözdağı veren HDPden yeni açıklama: Çok geç kaldınız
HDP'li Gergerlioğlu, CHP'li Özcan'a sert sözlerle yüklenmişti

Mülteciler konusunda 'ırkçı' kararlar alan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini eleştiren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yanıt vermiş, "Eli kanlı terör örgütünün sözcülüğünü yapan, Kandil'den yönetilen partinin vekili" demişti.

İkili arasında aylardır süren gerilim, geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkmış, HDP'li Gergerlioğlu, Özcan için Kılıçdaroğlu'na, "Helalleşmek istiyorsa ırkıçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucularıyla da helalleşsin" sözleriyle tepki göstermişti.

Özcan yaşanan olayların ardından partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP'den Tanju Özcan kararı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
GÜNDEM
CHP'den Tanju Özcan kararı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

HDP'DEN TANJU ÖZCAN'A 'ÇEKİRGE' BENZETMESİ

Sevk kararı sonrası bugün yeni bir açıklama yapan Gergerlioğlu, Özcan'ı çekirgeye benzeterek, "Ne derler; bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele düşersin çekirge." dedi.

"CHP ÇOK GEÇ KALDI"

Gergerlioğlu, ittifak ortaklarına sitem de ederek, "Çok geç kaldılar." ifadesini kullandı.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan disipline sevk edildi: HDP'li Gergerlioğlu sert sözlerle yüklenmişti
OYNAT 00:25
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan disipline sevk edildi: HDP'li Gergerlioğlu sert sözlerle yüklenmişti
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için Kılıçdaroğlu'na, 'helalleşmek istiyorsa ırkıçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucularıyla da helalleşsin' sözleriyle tepki göstermişti.

Özcan yaşanan olayların ardından partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.
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