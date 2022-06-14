'Helalleşmek istiyorsanız Tanju Özcan'ı CHP'den ihraç edin' diyerek ittifak ortaklarına gözdağı veren HDP'den yeni açıklama: Çok geç kaldınız

Mülteciler konusunda 'ırkçı' kararlar alan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisini eleştiren HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yanıt vermiş, "Eli kanlı terör örgütünün sözcülüğünü yapan, Kandil'den yönetilen partinin vekili" demişti.

İkili arasında aylardır süren gerilim, geçtiğimiz günlerde ayyuka çıkmış, HDP'li Gergerlioğlu, Özcan için Kılıçdaroğlu'na, "Helalleşmek istiyorsa ırkıçılık yapan birisini de partisinden ihraç ederek insan hakları savunucularıyla da helalleşsin" sözleriyle tepki göstermişti.

Özcan yaşanan olayların ardından partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

GÜNDEM CHP'den Tanju Özcan kararı: Kılıçdaroğlu'nu hedef alınca kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

HDP'DEN TANJU ÖZCAN'A 'ÇEKİRGE' BENZETMESİ

Sevk kararı sonrası bugün yeni bir açıklama yapan Gergerlioğlu, Özcan'ı çekirgeye benzeterek, "Ne derler; bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele düşersin çekirge." dedi.

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"CHP ÇOK GEÇ KALDI"

Gergerlioğlu, ittifak ortaklarına sitem de ederek, "Çok geç kaldılar." ifadesini kullandı.