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ELAZİĞ

Hem ev hem kreş

Elazığ’daki depremde evleri hasar gören ve geçici olarak aileleriyle Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çadırlarda kalan çocuklar için ‘Çocuk Çadırı’ ve ‘Psikososyal Destek Çadırı’ kuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ’da depremzede ailelerin çocukları için ‘Çocuk Çadırı’ ve ‘Psikososyal Destek Çadırı’ kuruldu.
Elazığ’da depremzede ailelerin çocukları için ‘Çocuk Çadırı’ ve ‘Psikososyal Destek Çadırı’ kuruldu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan oyun ve destek alanlarında, uzman ekipler depremin acı izleri silinmeye çalışılıyor.

110 çadırda yaşam süren 83 çocukla uzmanlar ilgileniyor.

OYUNLARLA PSİKO-DESTEK

Konya’dan Elazığ’a gönüllü olarak gelen sosyal hizmet uzmanı Esra Çağlıyan, çadırkentteki 110 çadırda yaşam süren 83 çocukla birebir ilgilendiklerini belirtti. Çağlıyan, “Çadırımızda küçük bir kreş açtık. Onlarla beraber eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Resim yapıyoruz, eğitici oyuncaklar aldık, müzikli oyunlar oynuyoruz. Bu çadırlar çocukların hem evi hem de oyun alanı oldu” diye konuştu Çağlıyan, klinik psikologlar eşliğinde oynanan oyunlarla çocukların depremden nasıl etkilendiklerine yönelik tespitler de yaptıklarını kaydetti.

MUTLU ANLAR YAŞIYORLAR

  • Çağlıyan, çadırlarda mutlu anların yaşandığını anlatarak, ilk geldiklerinde endişeli olan çocukların artık her sabah kendilerini çadırlarda beklediğini kaydetti.

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