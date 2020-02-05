Hem ev hem kreş

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan oyun ve destek alanlarında, uzman ekipler depremin acı izleri silinmeye çalışılıyor.
OYUNLARLA PSİKO-DESTEK
Konya’dan Elazığ’a gönüllü olarak gelen sosyal hizmet uzmanı Esra Çağlıyan, çadırkentteki 110 çadırda yaşam süren 83 çocukla birebir ilgilendiklerini belirtti. Çağlıyan, “Çadırımızda küçük bir kreş açtık. Onlarla beraber eğlenceli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Resim yapıyoruz, eğitici oyuncaklar aldık, müzikli oyunlar oynuyoruz. Bu çadırlar çocukların hem evi hem de oyun alanı oldu” diye konuştu Çağlıyan, klinik psikologlar eşliğinde oynanan oyunlarla çocukların depremden nasıl etkilendiklerine yönelik tespitler de yaptıklarını kaydetti.
MUTLU ANLAR YAŞIYORLAR
- Çağlıyan, çadırlarda mutlu anların yaşandığını anlatarak, ilk geldiklerinde endişeli olan çocukların artık her sabah kendilerini çadırlarda beklediğini kaydetti.