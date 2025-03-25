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Hırsızlığın da böylesi: Asansörün kontrol ünitesi çalındı

Hırsızlığın da böylesi: Asansörün kontrol ünitesi çalındı

10:5625/03/2025, Salı
IHA
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200 bin liralık asansör ünitesini çalan hırsızlar kameralara yansıdı.
200 bin liralık asansör ünitesini çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Adana'da 3 şüphelinin, girdikleri apartmanın 200 bin TL değerindeki asansör kontrol ünitesini çaldığı ortaya çıktı. Yakalanıp tutuklanan şüpheliler "Hırsızlık yapmadık" diye savunma yaptı ancak binaya giriş çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'da şüpheliler V.K., O.A.Y. ve İ.M. hırsızlık yapmak için girdikleri apartmanın çatı katına çıktı. Burada asansör dairesine giren şüpheliler, piyasa değeri 200 bin TL olan asansör kontrol cihazını çalarak kayıplara karıştı. Apartman yöneticisi Y.A, asansörün çalışmadığını fark edince asansör dairesine çıktı. Asansör kontrol panelinin çalındığını fark eden yönetici durumu polise bildirdi.


Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan incelemelerin ardından 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hırsızlık yapmadıklarını öne sürerken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.




#adana
#hırsız
#suç
#asansör

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