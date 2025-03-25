Hırsızlığın da böylesi: Asansörün kontrol ünitesi çalındı

Adana'da şüpheliler V.K., O.A.Y. ve İ.M. hırsızlık yapmak için girdikleri apartmanın çatı katına çıktı. Burada asansör dairesine giren şüpheliler, piyasa değeri 200 bin TL olan asansör kontrol cihazını çalarak kayıplara karıştı. Apartman yöneticisi Y.A, asansörün çalışmadığını fark edince asansör dairesine çıktı. Asansör kontrol panelinin çalındığını fark eden yönetici durumu polise bildirdi.