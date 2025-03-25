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Mecidiyeköy'de restorana silahlı saldırı: Biri çocuk 3 yaralı

Mecidiyeköy'de restorana silahlı saldırı: Biri çocuk 3 yaralı

10:3225/03/2025, Salı
DHA
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Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Mecidiyeköy'de bir restoranın teras bölümünde yemek yiyen Erkan A., motosikletle olay yerine gelen kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Erkan A. ağır yaralandı. Saldırganın açtığı ateş sırasında Beyhan T. ve restoranın kırılan camları nedeniyle H.M. isimli bir çocuk hafif yaralandı. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mecidiyeköy'de Erkan A. restoranda yemek beklediği sırada motosikletle olay yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kasklı 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay sırasında restoranda bulunan Beyhan T., vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından hafif yaralandı.


BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI


Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, olay nedeniyle çevrede panik yaşandı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.




#istanbul
#mecidiyeköy
#silahlı saldırı

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