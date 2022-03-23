HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizbullah bana göre terör örgütü değil

TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu HÜDA PAR (Hür Dava Partisi) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün "HÜDA PAR denilince Hizbullah akıllara geliyor. Neden?" sorusuna yanıt veren Yapıcıoğlu, partilerinin temelini oluşturan Mustazaflar Derneği'nin Hizbullah ile ilgisi olduğu için kapatıldığını fakat daha sonra aklandığını belirterek, "Kamuoyunda böyle bir algı oluştu." dedi.

"HİZBULLAH BANA GÖRE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL"

Hizbullah'ı terör örgütü olarak görüp görmediği sorusuna da yanıt veren Yapıcıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil" diye konuştu.

"PKK DAVALARINI DA TAKİP ETTİM"

Yapıcıoğlu, Hizbullah üyelerine avukatlık yapmasına ilişkin ise, "Onları savunmam bir tesadüf değildi. Medyatik isimler olduğu için gündem oluyordu. PKK dahil terör örgütü olarak anılan birçok dosyayı takip ettim" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 02:19 HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Hizbullah bana göre bir terör örgütü değil HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu. Partilerinin Hizbullah ile anılmasına ilişkin soruya yanıt veren Yapıcıoğlu, 'Türkiye Cumhuriyeti'ne göre Hizbullah bir terör örgütü olabilir ama bana göre bir terör örgütü değil' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"PKK'NIN ÖNÜNE ARKASINA BAŞKA BİR SIFAT KOYMUYORUZ"

Yapıcıoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları ise şöyle:

"Uzun yıllar avukatlık yaptık. Aşağı yukarı büromda 20 bine yakın insanın vekaletnamesi var. 20 kişi basına düşmemiştir. Bir iş davası aldım diyelim kolay kolay medyaya düşmez. Şahsına münhasır dava olunca basına konu oluyor. Davanın konusu olduğunda basına geliyor. Bazı davalar medyatiktir kameralar doluşur duruşma salonuna. Yazılır, çizilir... Hizbullah davaları da bunun bir kısmıydı. Ben de çok sayıda Hizbullah davası takip ettim.

Başka terör örgütü müdafiliği de yaptım. Vasat diye bir örgüt uydurulmuştu. Örgüt üyeliğinden yargıladılar. Menzil grubu denilen bir grubu da takip ettim PKK dosyalarını da takip ettim.

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Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir. Türkiye Cumhuriyeti terör örgütü diye yazıyor.

PKK'nın uyguladığı yöntem sözlük manasıyla terördür. Terör tanımı egemenlerin eğip büktüğü bir tarif olduğu için biz PKK'ya ismi neyse onunla nitelendiriyorum. Biz sadece PKK diyoruz. Önüne arkasına başka sıfat koymuyoruz. Legal bir yapı olarak görmüyoruz."



