|
Gündem

HÜDA PAR'a saldırı sonrası Emniyet sosyal medyada harekete geçmişti: Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapan Ç.G.'yi gözaltına aldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelinin serbest bırakıldığı bildirildi.

21:08 . 23/07/2023 Pazar
DHA
HÜDA PAR'a yapılan saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

HÜDA PAR'a yapılan saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle  "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan gözaltına alınan Ç.G. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ç. G. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşımlar yapan Ç.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.G., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısından şahsın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan temin edilip ifadesinin alınarak 23.07.2023 günü mevcutlu olarak adliyede hazır edilmesi talimatı alınmış, şahıs adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 23 Temmuz 2023 günü Bakırköy Cumhuriyet Baş Savcılığı'na çıkarılan şahıs, savcılık makamında alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştır" denildi.

Sacit Pişkin hayatını kaybetti

HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda dün bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Parti il başkanlığı mescidinde düzenlenen saldırı sonucu HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir yaralanırken, İl Sekreteri Sacit Pişgin ise hayatını kaybetmişti.


HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu saldırıların kabul edilebilir tarafı yok
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Bu saldırıların kabul edilebilir tarafı yok

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı’ndaki bıçaklı saldırı sonrası sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Yapıcıoğlu, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının yaşandığı Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasını ziyaret etti. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.


#HÜDA PAR
#Bıçaklı Saldırı
#Adana
#Sacit Pişgin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamu borç yapılandırma son gün 31 Temmuz