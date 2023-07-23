HÜDA PAR'a saldırı sonrası Emniyet sosyal medyada harekete geçmişti: Adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı’ndaki bıçaklı saldırı sonrası sabah saatlerinde Adana’ya geldi. Yapıcıoğlu, dün HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir’in yaralandığı, İl Sekreteri Sacit Pişgin’in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının yaşandığı Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi’ndeki parti binasını ziyaret etti. Bina önünde kurulan taziye çadırında partililerle görüşen Yapıcıoğlu, başsağlığı diledi. Yapıcıoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada saldırının ibadet sırasında yapıldığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü aktaran Yapıcıoğlu, "Bu olay henüz çok taze. Sebebi nedir, yapan kimdir, ne amaçla yapmıştır, arkasında hangi güçler vardır bilmiyoruz. Emniyet ve adliye işini yapıyor. Arkasında her kim varsa bütün yönleriyle bu olayın bir an önce açığa çıkmasını istiyoruz" diye konuştu.