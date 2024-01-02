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Eller tetikte gözler sınırda

Ağrı Doğubayazıt'taki 2 bin 800 rakımda konuşlu 13. Hudut Bölük Komutanlığı askerleri (Hudut Kartalları) yeni yılı böyle karşıladı.

04:00 - 2/01/2024 Salı
Güncelleme: 01:42 - 2/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Hudut Kartalları.
Hudut Kartalları.

Ağrı Doğubayazıt’ta 5’inci Hudut Tugayı 4’üncü Hudut Taburuna bağlı, 2 bin 800 rakımda konuşlu 13. Hudut Bölük Komutanlığında görev yapan askerler, yeni yılda da görevinin başındaydı. Yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan “hudut kartalları” zorlu iklim koşulları ve zaman zaman eksi 30 dereceyi bulan çetin kış şartlarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor.Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla gece-gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında sınır güvenliğini sağlıyor. Hudut kartalları, iki ülke arasında sınır hattı boyunca uzanan duvara rağmen, sürekli devriye faaliyetlerini sürdürüyor. Sınır hattında yer alan modüler beton duvar sayesinde teröristlerin sızma girişimi, sınırdan yasa dışı geçiş teşebbüsleri ve kaçakçılık girişimleri önleniyor.


Hudut kartalları yeni yıla gözleri tetikte vatan nöbetinde girdiler
Hudut kartalları yeni yıla gözleri tetikte vatan nöbetinde girdiler

Türkiye-İran sınırında görevli "hudut kartalları" 2024 yılına elleri tetikte gözleri sınır hattında vatan nöbeti tutarak girdi. Ağrı Doğubayazıt'taki 5'inci Hudut Tugayı 4'üncü Hudut Taburuna bağlı, 2 bin 800 rakımda konuşlu 13. Hudut Bölük Komutanlığında görev yapan askerler, yeni yılda da görevinin başındaydı. Yerli ve milli teknolojik cihaz ve silahlarla sınır güvenliğini 7 gün 24 saat esasına göre sağlayan "hudut kartalları" zorlu iklim koşulları ve zaman zaman eksi 30 dereceyi bulan çetin kış şartlarına rağmen görevlerini başarıyla sürdürüyor. Mehmetçik, yerli imkanlarla üretilen termal kameraların yanı sıra çevre gözetleme radarlarıyla gece-gündüz, her türlü iklim ve hava şartlarında sınır güvenliğini sağlıyor.



#Hudut Kartalları
#Doğubeyazıt
#Ağrı
#TSK
#Mehmetçik
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