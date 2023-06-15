Hukuk eğitiminin öncü kurumu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bir ilke daha imza atıyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), hukuk mesleğini icra etmek isteyen hukukçulara yönelik düzenlediği kurslarla, ilklere imza atmaya devam ediyor. Avukat, hakim- savcı yardımcısı veya noter olabilmek için Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na katılmak artık zorunlu. 24 Ekim 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun düzenlemesine göre, Türkiye’de hukuk mesleklerini icra etmek isteyen hukukçuların bu sınava girmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naim Demirel, “Türkiye’de hukuk standardının yükselmesinin yolu, daha donanımlı hukukçular yetiştirmekten geçiyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, bu yolda bir çabayı ifade ediyor. Türkiye’de uzun zamandır tartışılan ve gelmesi beklenen böyle bir giriş sınavının artık zorunlu olması her şeyden önce meslekî standartları yükseltecek olumlu bir gelişmedir. Biz de fakülte olarak bu sürece tüm birikimimizle ve yoğun emek sarf ederek katkıda bulunma çabasındayız.” diyerek, Türkiye’nin ilk ve tek Hazırlık Kursuna meslek adaylarını beklediklerini ifade etti.