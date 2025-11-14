Yeni Şafak
Huriye Helvacı ve oğlu Osman ormanda ölü bulunmuştu: Eski enişte hakkında karar

Huriye Helvacı ve oğlu Osman ormanda ölü bulunmuştu: Eski enişte hakkında karar

18:3814/11/2025, Cuma
G: 14/11/2025, Cuma
AA
Kastamonu’da ölü bulunan anne ile oğluna ilişkin soruşturma sürüyor.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili, kadının eski eniştesine elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ile oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Eski enişteye elektronik kelepçe

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Huriye Helvacı'nın daha önce ifadesi alınan eski eniştesi Mustafa U.'ya, denetimli serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılması kararlaştırıldı.

Kaybolmadan önce konuşmuşlar

Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı, eşinin kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa ile görüştüğünü öğrendiğini söylemişti.

İddiaların odağındaki eski enişte, ATV canlı yayınına katılarak, Huriye Helvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüklerini ifade etmiş,
"Arada nasılsın diye arardı, kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok
" diye konuşmuştu.

Ne olmuştu?

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüş, çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.



