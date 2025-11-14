Yeni Şafak
Huriye Helvacı ve oğlunun sır ölümünde kayıp cep telefonu bulundu

15:0814/11/2025, Cuma
AA
Huriye Helvacı'nın kayıp cep telefonuna, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.
Huriye Helvacı'nın kayıp cep telefonuna, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan 9 gün sonra oğluyla birlikte cenazesine ulaşılan kadının kayıp cep telefonu da bulundu.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Huriye Helvacı'nın (43) kayıp cep telefonuna, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Köseali köyündeki ormanlık alanda ulaşıldı.

Kadının başka kayıp eşyasının kalmaması nedeniyle bölgedeki arama çalışmaları sonlandırıldı.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışması yürütülmüştü. Çocuğun cesedi 11 Kasım'da Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.


#Kastamonu
#Bozkurt
#Huriye Helvacı
