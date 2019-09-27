İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi
İstanbul Valiliği tarafından, gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat aranarak davet edildi. Ancak İmamoğlu, yoğun programını gerekçe göstererek toplantıya katılmayacağını bildirdi ve yerine genel sekreter yardımcısını gönderdi.
Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
Söz konusu depremle ilgili yetkililerden bilgilerin alındığı toplantıda, olası senaryolara karşı geliştirilen tedbirler masaya yatırıldı.
Medyada geniş yer bulan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bu karenin ardından, sosyal medyada ‘Ekrem İmamoğlu toplantıya davet edilmedi’ iddiası ortaya atıldı.
CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve yakın medya gruplarının destek verdiği o algı, İstanbul Valiliği’nin açıklamasıyla yalanlandı.
Ekrem İmamoğlu’nun toplantıya bizzat aranarak davet edildiği, ancak yoğun programını gerekçe göstererek yerine genel sekreter yardımcısını gönderdiği ortaya çıktı.
Konuyla ilgili soruların yöneltildiği İmamoğlu, toplantıya davet edilmediği yönündeki iddialara dair konuşmaktan kaçındı. “Toplantı için size bir davet gelmedi mi?” sorusunu “Bugün için genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” cevabını veren İmamoğlu, 2 defa aynı sorunun tekrarlanması üzerine cevabını yineledi.