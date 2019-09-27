İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna "Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını verdi.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

AA İstanbul Valiliği tarafından, gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat aranarak davet edildi. Ancak İmamoğlu, yoğun programını gerekçe göstererek toplantıya katılmayacağını bildirdi ve yerine genel sekreter yardımcısını gönderdi.

Söz konusu depremle ilgili yetkililerden bilgilerin alındığı toplantıda, olası senaryolara karşı geliştirilen tedbirler masaya yatırıldı.

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AA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,

Medyada geniş yer bulan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu karenin ardından, sosyal medyada ‘Ekrem İmamoğlu toplantıya davet edilmedi’ iddiası ortaya atıldı.

Cumhuriyet Gazetesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğini öne sürerek okuyucularına yanlış bir bilgi servis etti.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve yakın medya gruplarının destek verdiği o algı, İstanbul Valiliği’nin açıklamasıyla yalanlandı.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğini öne sürerek hükümeti eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun toplantıya bizzat aranarak davet edildiği, ancak yoğun programını gerekçe göstererek yerine genel sekreter yardımcısını gönderdiği ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği, yayımladığı açıklamayla sosyal medyada hızla yayılan iddiaları yalanladı.

Konuyla ilgili soruların yöneltildiği İmamoğlu, toplantıya davet edilmediği yönündeki iddialara dair konuşmaktan kaçındı. “Toplantı için size bir davet gelmedi mi?” sorusunu “Bugün için genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” cevabını veren İmamoğlu, 2 defa aynı sorunun tekrarlanması üzerine cevabını yineledi.

OYNAT 00:23 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna "Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını verdi İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen deprem toplantısına davet edilmediği iddiasıyla ilgili soruların yöneltildiği İmamoğlu, konuşmaktan kaçındı. “Toplantı için size bir davet gelmedi mi?” sorusunu “Bugün için genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” cevabını veren İmamoğlu, 2 defa aynı sorunun tekrarlanması üzerine cevabını yineledi. BiP'te paylaş

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