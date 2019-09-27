Gündem İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliğinin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi
POLİTİKA

İBB Başkanı İmamoğlu İstanbul Valiliği’nin deprem toplantısına genel sekreter yardımcısını gönderdi

İstanbul Valiliği tarafından, gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat aranarak davet edildi. Ancak İmamoğlu, yoğun programını gerekçe göstererek toplantıya katılmayacağını bildirdi ve yerine genel sekreter yardımcısını gönderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna &quot;Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna "Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını verdi.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı (TAMPT) yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

AA
İstanbul Valiliği tarafından, gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili gelişmelerin değerlendirildiği toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat aranarak davet edildi. Ancak İmamoğlu, yoğun programını gerekçe göstererek toplantıya katılmayacağını bildirdi ve yerine genel sekreter yardımcısını gönderdi.

Söz konusu depremle ilgili yetkililerden bilgilerin alındığı toplantıda, olası senaryolara karşı geliştirilen tedbirler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 473 hasarlı bina ihbarı geldi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 473 hasarlı bina ihbarı geldi

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,

  • Medyada geniş yer bulan toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu karenin ardından, sosyal medyada ‘Ekrem İmamoğlu toplantıya davet edilmedi’ iddiası ortaya atıldı.

Cumhuriyet Gazetesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğini öne sürerek okuyucularına yanlış bir bilgi servis etti.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve yakın medya gruplarının destek verdiği o algı, İstanbul Valiliği’nin açıklamasıyla yalanlandı.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplantıya davet edilmediğini öne sürerek hükümeti eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu’nun toplantıya bizzat aranarak davet edildiği, ancak yoğun programını gerekçe göstererek yerine genel sekreter yardımcısını gönderdiği ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği, yayımladığı açıklamayla sosyal medyada hızla yayılan iddiaları yalanladı.

Konuyla ilgili soruların yöneltildiği İmamoğlu, toplantıya davet edilmediği yönündeki iddialara dair konuşmaktan kaçındı. “Toplantı için size bir davet gelmedi mi?” sorusunu “Bugün için genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” cevabını veren İmamoğlu, 2 defa aynı sorunun tekrarlanması üzerine cevabını yineledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna
OYNAT 00:23
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Valilikten deprem toplantısı için davet geldi mi' sorusuna "Genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada' cevabını verdi
İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen deprem toplantısına davet edilmediği iddiasıyla ilgili soruların yöneltildiği İmamoğlu, konuşmaktan kaçındı. “Toplantı için size bir davet gelmedi mi?” sorusunu “Bugün için genel sekreter yardımcımız ve arkadaşlarımız orada” cevabını veren İmamoğlu, 2 defa aynı sorunun tekrarlanması üzerine cevabını yineledi.


Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

Bilgi kirliliği oluşturanları affetmeyiz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yine kendini mağdur ilan ettirdi

Yine kendini mağdur ilan ettirdi

​Deprem toplantısına davet edildiği halde gitmediği ortaya çıktı.
Ulusal güvenlik sorunu

Ulusal güvenlik sorunu

GSM şirketlerinin deprem sınavı MGK gündemine gelebilir!
Kandil vuruldu

Kandil vuruldu

TSK ve MİT'in ortak operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Konsolosluk binası mühürlenebilir

Konsolosluk binası mühürlenebilir

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina için başsavcılık harekete geçebilir.
Mısır'da Sisi isyanı

Mısır'da Sisi isyanı

​Cuma sonrası halk akın akın sokaklara iniyor.
Milli gemiler<br>göreve hazır

Milli gemiler
göreve hazır

Büyük İstanbul Depremi'nde sahada olacaklar.
Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

Türkiye'nin denizlerdeki gurur günü

​Atmaca füzeleriyle donatılan TCG Kınalıada donanmaya katılıyor.
27 bin TL<br>cepte kalacak

27 bin TL
cepte kalacak

Kredilerde araç sahibi yapacak 3 aylık indirim.
Sona doğru yaklaşıyoruz

Sona doğru yaklaşıyoruz

​Kandilli Rasathanesi'nden İstanbul depremi açıklaması.
Türkiye ile görüşüyoruz

Türkiye ile görüşüyoruz

​Rus tarafından SU-35 uçağına ilişkin açıklama.
Deprem çantasının maliyeti 440 TL

Deprem çantasının maliyeti 440 TL

​Önceden hazırlanmış deprem çantası hayat kurtarabilir.
Eylül'de fatura<br>gelmeyebilir

Eylül'de fatura
gelmeyebilir

Depremde servis dışı kalan firmalardan 'özür' adımı gelebilir.
'HDP gençleri<br>verip para alıyor'

'HDP gençleri
verip para alıyor'

​Teslim olan terörist HDP binasından dağa giden süreci anlattı.
Binlerce hikaye<br>arasından seçildiler

Binlerce hikaye
arasından seçildiler

Bilge Çocuk ödüllerini Milli Eğitim Bakanı verecek.
Beka düzeyinde ehemmiyetli

Beka düzeyinde ehemmiyetli

Bahçeli, depremin ardından açıklama yaptı.
Cezası kaldırıldı

Cezası kaldırıldı

​Tahkim Kurulu Ali Koç'la ilgili kararını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.