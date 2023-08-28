İBB Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacını kökünden söktü

Geçtiğimiz mart ayında Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacını hastalıklı olduğu iddiasıyla izin almadan kesen İBB, büyük tepki çekmişti. Tedavi edilebileceği öğrenilen ağaçları kesen İBB, yerine yenilerinin dikileceğini açıklasa da 6 ay geçmesine rağmen hala bir adım atmadı.