İBB Maltepe Meydan Projesi kapsamında 17 çam ağacını kökünden söktü

İBB, Maltepe Meydan Projesi'ne yol açmak için 17 ağacı kesti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yürüttüğü Maltepe'de yürüttüğü Meydan Projesi kapsamında, bir kafenin bahçesinde bulunan 17 çam ağacı kökünden söküldü.
Yolu genişletmek için 17 ağacı kökünden söktüler
Edinilen bilgiye göre, Maltepe'de çalışmaları devam eden proje kapsamında yol genişletme işlemleri yapıldı. İBB ekiplerince yol kenarında bulunan bir kafenin yıkılmasının ardından bahçedeki 17 çam ağacı da söküldü.
İş makineleriyle yerinden alınan ağaçların, araca yüklenerek götürüldüğü öğrenildi.