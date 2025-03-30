İBB'de idari izin adaletsizliği

Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen yeni İBB yönetiminin adaletsiz idari izin kararı tepkiyle karşılandı.

Yeni yönetim, belediyede çalışan memur ve kadrolu işçilere bayram dolayısıyla idari izin verirken KHK’lı işçileri ise kapsam dışında tuttu.

KHK’lı Büyükşehir işçileri bu adaletsiz uygulamaya tepki gösterdi. Belediye yönetiminin izin kararıyla iş barışının bozulduğunu belirten KHK’lı işçiler, çalışanlar arasında yapılan ayrımcılık ve adaletsizliğin giderilmesini talep etti.

KADROLU VE KHK’LI İŞÇİ ARASINDA AYRIMCILIK

Ramazan Bayramı tatili, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2 Nisan Çarşamba ve sonraki iki günün idari izin kapsamına alınmasıyla 9 güne çıkarıldı. Ancak bu 9 günlük tatil tüm çalışanlar için eşit şekilde uygulanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyede çalışan memur ve kadrolu işçileri idari izinli sayarken KHK’lı işçileri kapsam dışında tuttu.

Kapsam dışında tutulan KHK’lı 60 bin işçi, İBB çalışanlarının yüzde 80’ini oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığının kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında vardiyası ve idari görevi olmayan çalışanların 2-4 Nisan tarihlerinde idari izinli sayılmalarına yönelik kararına istinaden 28 Mart’ta şu duyuruyu yayınladı:

“Kurumumuz, bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevi/vardiyası olan personel ile şef ve üst görevde bulunan idareci personel, 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasında görev başında bulunacaktır.”

KADROLULARA İZİN KHK'LILARA MESAİ

Ardından, belediye başkanlığı tarafından alınan karar ile kadrolu işçiler ve memurlar idari izinli sayılırken, KHK'lı personelin mesaiye devam edeceği, işe gelemeyenlerin ise yıllık izin kullanmış sayılacağı duyuruldu.

Belediye birim amirlerine gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sayın müdürlerimiz, dünkü İK tarafından paylaşılan e-maile istinaden, 2-3-4 Nisan 2025 tarihleri için, ayrıca yine bu tarihlerde kadrolu işçiler ve memur arkadaşlar gerekli nöbet listesi dışındakiler idari izinli sayılacak olup bu tarihlerde göreve gelemeyen KHK’lı personellerin günleri yıllık izinden düşülecektir. Bu doğrultuda gerekli duyuru ve tebliğlerin yapılarak çalışma düzeninin oluşturulması başkanlığımızca önemle bildirilmiştir.”

İŞÇİLER ADALETSİZ UYGULAMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

KHK’lı Büyükşehir işçileri, eşit olmayan bu uygulamaya tepki gösterdi. Kadrolu işçilerle aynı işi yaptıklarını belirten KHK'lı işçiler, tepkilerini şöyle dile getirdi:

"Kadrolu arkadaşlarla aramızda zaten ücret farkı varken, şimdi de idari izin konusunda ayrım yapılıyor. Bayramı herkes gibi kutlamak bizim de hakkımız. Birileri 9 gün izin yaparken biz neden mahrum bırakılıyoruz? Hani ‘her şey güzel olacak’tı. Kadrolu çalışanlar idari izinli sayılırken, bizlerin yıllık izninden gün düşülmesi adaletsizlik değil mi?

İzin uygulamasının, aynı işi yapan işçiler arasındaki çalışma koşullarındaki eşitsizliği daha da derinleştirdiğini belirten KHK’lı Büyükşehir işçileri, çalışanlara eşit haklar tanınmasını ve bu adaletsiz uygulamaya son verilmesini talep etti.

SEBEP KAYYUM KORKUSU MU?

Öte yandan KHK’lı işçilere bayram tatilinde İBB’ye kayyum atanma olasılığından dolayı idari izin verilmediği yönünde iddialar var. Bir kısım amirlerin, bayram tatili boyunca İBB’ye kayyum atanırsa işçilerle toplu tepki verilmesi amacıyla kimsenin İstanbul’dan ayrılmaması için böyle bir uygulamaya gidildiğini söyledikleri ifade ediliyor.







