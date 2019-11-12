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İSTANBUL

İBB'de kıyıma devam

24 Haziran’dan bu yana İBB ve bağlı şirketlerden toplam 5 bin 831 kişinin işten çıkartıldığı açıklandı. Belediye Meclis toplantısında konuyla ilgili raporu sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, işçi çıkarmalarına hâlâ devam edildiğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB ve bağlı şirketlerden 24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında toplam 5 bin 831 kişinin işten çıkartıldığını açıkladı. İşçi çıkarmalarına devam edildiğini belirten Kaynar, işçilerin iş akitlerinin herhangi bir haklı sebep belirtilmeksizin feshedildiğini ve belediyenin de bunu kabul ettiğini söyledi.

RAPOR İBB TOPLANTISINDA OKUNDU

  • Kaynar, İBB Meclis Toplantısında, Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu’nun görevlendirilmesiyle kurulan “23 Haziran Sonrası İşten Çıkartılan İşçileri Araştırma Komisyonu”nun hazırladığı raporu okudu. Komisyonun işten çıkarılan işçileri de dinleyerek İBB Hukuk Müşavirliği’nden bilgiler aldığını aktaran Kaynar, “24 Haziran-24 Ekim 2019 tarihi arasında belediye şirketlerinden 3 bin 299 işçi, belediye müdürlüklerinden ise 101 işçi olmak üzere toplam 3 bin 400 işçinin çıkarıldığı bilgisi komisyona verildi. Bu rakama sözleşmesi yenilenmeyen İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan personel ve İSKİ’nin teknik hizmetlerinde çalışan ve süresi bittiği için sözleşmesi yenilenmeyen 350 işçi eklendiğinde sayı 5 bin 831 olmaktadır.” diye konuştu.

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