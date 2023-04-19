İBB'den yeni skandal: Cami motiflerini yere yerleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin anlatıldığı Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde klasik müzik çaldırmaya başladı. Daha önce Mehter Marşı'nın çaldığı fetih sergi alanında klasik müzik çalması ziyaretçilerin tepkisine neden oldu. Fetih ile müzik seçiminin alakasız olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Seçim öncesi millete vatan millet sevgisini aşılayacaklarına saçma sapan müzikler dinletiyorlar. CHP zihniyeti kendini burada da göstermiş" dedi.