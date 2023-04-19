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Gündem

İBB'den yeni skandal: Cami motiflerini yere yerleştirdi

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandala imza attı. İBB’nin Kariye Camii, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda kubbesinde haç olmayan Aya İrini'ye haç eklendiği görüldü.

08:11 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarayburnu'nda cami motiflerini zemine yerleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarayburnu'nda cami motiflerini zemine yerleştirdi

Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı ve bu süreçte İstanbul dışında her yerde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde bulunan İBB skandal bir olay ile gündeme geldi.


Cami motifleri Sarayburnu'nda yere yerleştirildi


İBB yönetiminin, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu motifleri Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirdiği ortaya çıktı.

İnsanların basabileceği şekilde zemine yerleştirilmiş


CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Yaşanan seccade vakasından sonra, İBB’nin cami motiflerini insanların basabileceği bir şekilde yerlere yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Ayasofya Cami, Kariye Cami ve Sultanahmet Camii’nin bulunduğu motiflerin Sarayburnu’nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirildiği ve insanların da üzerine bastığı görüldü.

Kubbesinde haç olmayan Aya İrini'ye haç eklenmiş


İBB’nin cami motifli skandalı ile beraber, Aya İrini müzesinin kubbesinde haç olmamasına rağmen motiflerinde haç işaretine yer vermesi de dikkat çekti.





#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Ekrem İmamoğlu
#Cami
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