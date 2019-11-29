Gündem İBBnin Boğaza nazır yeşil alan satışına AK Parti grubundan ret
POLİTİKA

İBB'nin Boğaz'a nazır yeşil alan satışına AK Parti grubundan ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Kandilli sırtında yer alan, Boğaz manzaralı ve içinde ağaçlar olan yeşillik arsanın satışı, belediye meclisinde AK Parti grubunun 'ret' vermesi sonucu oy çokluğuyla reddedildi.

Haber Merkezi DHA
İBB tarafından satılmak istenen arsanın 'SİT alanı' kapsamında olduğu ve satışı için Koruma Kurulu'ndan izin alınması gerektiği öğrenildi.
İBB tarafından satılmak istenen arsanın 'SİT alanı' kapsamında olduğu ve satışı için Koruma Kurulu'ndan izin alınması gerektiği öğrenildi.

İBB Emlak Müdürlüğü’nün teklifi olarak 11 Kasım’da Belediye Meclis gündemine gelen ve komisyonlara havale edilen, Üsküdar Kandilli’deki bitişik iki parselin satışı, AK Parti grubunun oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi.

İmamoğlu, 295 bin m2 arazinin yeşil alan ilan edilmesini ‘başkanlık yetkisi’ ile reddetti
GÜNDEM
İmamoğlu, 295 bin m2 arazinin yeşil alan ilan edilmesini ‘başkanlık yetkisi’ ile reddetti

Sit koruma alanında kalıyor

Toplam büyüklüğü 440 metrekare olan satışa konu teklifle ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunda, "Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi 957 ada, 3 ve 4 parsel ile ilgili teklife konu parseller sit koruma alanında kaldığından, satış için kurul kararı gerektiğinden, satış talebinin reddi, komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

Villaların arasında yer alan arsanın yeşillik olduğu ve üzerinde ağaçların bulunduğu görülüyor.

İSKİ'nin yüzde 80'lik zam teklifi Cumhur İttifakı'na takıldı
GÜNDEM
İSKİ'nin yüzde 80'lik zam teklifi Cumhur İttifakı'na takıldı

CHP kanadı şerh koydu

İBB Meclis çoğunluğu AK Parti grubunda olduğu için uygun görülmeyen, satış teklifi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporuna CHP’li üyeler şerh düştü.

Arsa'nın Tapu Kadastro kayıtlarındaki görüntüsü.

Satılmasına izin verilmeyen Kandili’deki parseller 1960 yılında İBB mülkiyetine geçmişti.

Koruma Kurulu'ndan izin alınmadan satılamaz

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise söz konusu arsaların satışının yasalara aykırı olduğunu, konuyu komisyon toplantısında CHP’li üyelere de anlattıklarını söyledi. Kaynar, "Koruma Kurulu’ndan izin alınacağını söylüyorsunuz. O zaman izin alındıktan sonra teklifi Meclise sunun. Biz neden yasal izni alınmamış bir satışa onay verelim" diye konuştu.

Villaların arasında ağaçlık alan

İBB’nin satışa çıkardığı, ancak Belediye Meclisi’nden onay alamadığı arsa, Kandilli’de villalar bölgesinde bulunuyor. Yakın bölgedeki villaların fiyatları gazete ilanlarına göre 8- 10 milyon TL civarında. Yakın bölgede bulunan arsaların metrekare fiyatları da yine gazete ilanlarına göre 16-18 bin TL aralığında. Bu verilere göre, söz konusu arsanın yaklaşık piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.

Saatlerce beklediler

Saatlerce beklediler

İndirim haberini duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu.
Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Yerli reyting şirketimiz kuruldu

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak güzel haberi duyurdu.
Macrona sert tepki

Macron'a sert tepki

"Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir"
AK Parti'den<br>bir ret daha

AK Parti'den
bir ret daha

​İBB'nin Boğaz'a nazır yeşil alan satışına Meclis'ten onay çıkmadı.
Ok yaydan çıktı

Ok yaydan çıktı

​Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat Rum medyasını çıldırttı.
17 bin 689<br>personel alınacak

17 bin 689
personel alınacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aralık ve şubatta yapılacak.

Tarihi gün yarın

Tarihi gün yarın

​Türkiye için kritik öneme sahip TANAP yarın Avrupa'ya bağlanıyor.

Bir çocuğumu kaçırdılar, diğerini şehit ettiler

Bir çocuğumu kaçırdılar, diğerini şehit ettiler

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde.
Sıkışıp kaldık

Sıkışıp kaldık

​Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı.
Günde 1000 TL kazandıracak

Günde 1000 TL kazandıracak

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
'Altın 11'de<br>tek Türk

'Altın 11'de
tek Türk

​EURO 2020 Elemeler'inin en iyi 11'i açıklandı.
Turizmde<br>sevindiren gelişme

Turizmde
sevindiren gelişme

​Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,47 arttı.
Belirgin<br>şekilde geriledi

Belirgin
şekilde geriledi

​Merkez Bankası ekonomi için güzel haberi verdi.
Ölümden döndü

Ölümden döndü

​Su içerken yemek borusu yırtıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.