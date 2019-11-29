İBB'nin Boğaz'a nazır yeşil alan satışına AK Parti grubundan ret

İBB tarafından satılmak istenen arsanın 'SİT alanı' kapsamında olduğu ve satışı için Koruma Kurulu'ndan izin alınması gerektiği öğrenildi.

İBB Emlak Müdürlüğü’nün teklifi olarak 11 Kasım’da Belediye Meclis gündemine gelen ve komisyonlara havale edilen, Üsküdar Kandilli’deki bitişik iki parselin satışı, AK Parti grubunun oylarıyla, oy çokluğuyla reddedildi.

GÜNDEM İmamoğlu, 295 bin m2 arazinin yeşil alan ilan edilmesini ‘başkanlık yetkisi’ ile reddetti

Sit koruma alanında kalıyor

Toplam büyüklüğü 440 metrekare olan satışa konu teklifle ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunda, "Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi 957 ada, 3 ve 4 parsel ile ilgili teklife konu parseller sit koruma alanında kaldığından, satış için kurul kararı gerektiğinden, satış talebinin reddi, komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

Villaların arasında yer alan arsanın yeşillik olduğu ve üzerinde ağaçların bulunduğu görülüyor.

GÜNDEM İSKİ'nin yüzde 80'lik zam teklifi Cumhur İttifakı'na takıldı

CHP kanadı şerh koydu

İBB Meclis çoğunluğu AK Parti grubunda olduğu için uygun görülmeyen, satış teklifi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporuna CHP’li üyeler şerh düştü.

Arsa'nın Tapu Kadastro kayıtlarındaki görüntüsü.

Satılmasına izin verilmeyen Kandili’deki parseller 1960 yılında İBB mülkiyetine geçmişti.

Koruma Kurulu'ndan izin alınmadan satılamaz

AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise söz konusu arsaların satışının yasalara aykırı olduğunu, konuyu komisyon toplantısında CHP’li üyelere de anlattıklarını söyledi. Kaynar, "Koruma Kurulu’ndan izin alınacağını söylüyorsunuz. O zaman izin alındıktan sonra teklifi Meclise sunun. Biz neden yasal izni alınmamış bir satışa onay verelim" diye konuştu.

Villaların arasında ağaçlık alan

İBB’nin satışa çıkardığı, ancak Belediye Meclisi’nden onay alamadığı arsa, Kandilli’de villalar bölgesinde bulunuyor. Yakın bölgedeki villaların fiyatları gazete ilanlarına göre 8- 10 milyon TL civarında. Yakın bölgede bulunan arsaların metrekare fiyatları da yine gazete ilanlarına göre 16-18 bin TL aralığında. Bu verilere göre, söz konusu arsanın yaklaşık piyasa değerinin 7 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.