İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığı "Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar" ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Bakan Soylu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı.

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“Kılıçdaroğlu tarafından 28 Aralık Salı günü ‘CHP'li tüm belediye başkanlarının dinlendiği, onlar için özel masalar kurulduğu’ gibi hayal ürünü iddialarda bulunulmuştur” diyen Soylu, “Bu tür gerçek dışı ve hayal ürünü iddialarla güvenlik birimlerimizin son derece büyük bir gayret, özveri ve başarıyla yürüttükleri mücadeleye sekte vurulmak ve sanki bir keyfiyet varmış algısı oluşturmak istenilse de güvenlik birimlerimizin suç ve suçluyla olan amansız mücadelesinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada hukuksal çerçeve içerisinde kararlılıkla sürdürüleceğinin herkes tarafından bilinmesi gerekmektedir.”

“Diğer görev ve yetkilerinde olduğu gibi güvenlik birimlerimizce yürütülen iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasına yetkisinin de dayanağı, kapsamı, usul ve esasları tüm detaylarıyla ilgili kanunlarında belirlenmiştir” açıklamasında bulunan Soylu, ilgili kanun maddelerini açıklamasına ekledi.

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Açıklamasında “İletişimin tespitine dair her türlü faaliyet yetkili hakim kararları doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Başkanlığı'nın koordine ve nezaretinde gerçekleştirilmekte olup, bu konuyla ilgili görev yürüten güvenlik birimlerimize yönelik çok ciddi bir denetim mekanizması bulunmaktadır” diyen Soylu şöyle devam etti:

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"İlgili mevzuat hükümleri ve uygulamaya ilişkin süreçler bu kadar açık ve net şekilde bilinmekte iken kamuoyunu yanıltıcı şekilde hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen siyasi algı oluşturmaya ve güvenlik birimlerini zan altında bırakmaya, moral ve motivasyonlarını düşürmeye yönelik bu tür açıklamaların en hafif tanımıyla devlet ve siyaset ciddiyeti ile bağdaşmadığı ortadadır. Hal böyle iken iddiasıyla ilgili olarak varsa bilgi ve belgeleriyle savcılığa başvurmak yerine ısrarlı ve mütemadi bir şekilde; Milletimizin, devletine olan güvenini azaltmaya, devletin itibarını sarsmaya, güvenlik birimlerimizin mücadele azmini kırmaya yönelik bu tür iftiralara karşı Bakanlığımızca gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır."

OYNAT 00:29 HDP-CHP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu soru almadan basın toplantısını bitirdi HDP'li Mithat Sancar ve Pervin Buldan, CHP'ye ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Sancar ve Buldan arasında yapılan görüşme sonrası basın toplantısı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra 'Teşekkürler. Ortak soru alma kararımız var. İletmiş olalım” diyerek diyerek basın toplantısını bitirdi.





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