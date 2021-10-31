Bakan Soylu CHP ve HDP'ye Ağrı'dan seslendi: Arkanızda Amerika da Avrupa da olsa silineceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu, kendisiyle karıştırıyor AK Parti teşkilatlarını. 15 Temmuz'da bizim Cumhurbaşkanımızı ortadan kaldırmaya yönelik hamlede, Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten kalkıp uçağa bindi ve Amerika da takip ediyor herkes de takip ediyordu. Onun için cesaretli olmak lazım. Onun için imanlı olmak lazım. O İstanbul'a geldi, Kılıçdaroğlu eve kaçtı, gizlendi. Kaçana bu millet emanet vermez. Kaçana bu millet güvenmez. Kaçana bu millet hiçbir şey teslim etmez." ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:55 Bakan Soylu: Paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Muş İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısında konuştu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hızlı karar avantajı sayesinde terörle mücadelede daha etkin rol oynandığını belirtti.



Soylu, 'Bazı STK'lar üzerinden belediyelere kaynak ve eleman temin eden bir anlayışı, bir uygulamayı işlevsiz hale getirdik. Hem çocukların dağa kaçırılmasının önüne geçtik hem de paraların PKK'ya değil millete hizmet için harcanmasının önünü açtık.' dedi. BiP'te paylaş

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"Biz bu ülkede başbakan idam edildi, korkmadık. Kim ne diyorsa desin, ipimiz cebimizde geziyor, sizden korkan namerttir. Tekrar Türkiye'yi eksi Türkiye'ye döndürmek isteyenlere müsaade etmemek bizim görevimizdir." diyen Bakan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Bilmenizi istiyorum. Eğer bugün Doğu ve Güneydoğu'da fabrikalar açılıyorsa, yaylalarımızda hayvancılık ve tarım şenleniyorsa, Muş Ovası yeniden şenlenmişse bu sizin sayenizdedir. Bunu da silahla, hukuksuzlukla, baskı ve şiddetle yapmadık. HDP de duysun, Kılıçdaroğlu da duysun, Meral Akşener de duysun. 2023'ü 2023 olarak görmeyin. Cumhuriyetimizin 100. yılı ama 21. yüzyılda başladığımız yolculuğun 2053 ve 2071'in en önemli durağı olarak görün. Bizim meselemiz 2023 ile bitmiyor. Türkiye'nin meselesi, AK Parti'nin meselesi, Cumhur İttifakı'nın meselesi ve bu milletin meselesi 2023'te başlıyor."

"SİLİNECEKSİNİZ"

CHP ile aralarındaki puan farkının 15 olduğunu dile getiren Bakan Soylu, "Bizim için söylüyorlar 'beceremezsiniz' diye, biz insansız hava aracından atak helikopterlerine kadar dünyanın en büyük barajlarından dünyanın en büyük havalimanına kadar her şeyi onların inadına başarıyoruz. Bundan sonra da başaracağız inşallah. Şimdiye kadar bir ayı aşkın anket incelemesi yapmadan hayatımı geçirmedim. Benim özelliğim bu. Sahaya bakarım, vatandaşlarımız ne diyor bunu görürüm. Şunu söyleyeyim. Onlar 2023'e kadar kendilerini mağlup olacakları tabanlarını oyalamaya çalışıyorlar. Bunlar eski siyasi oyanlarıdır. Biz bunları çok gördük. O eski Türkiye'de kaldı. Şimdi yeni Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın siyaset felsefesi var. Şunu altını çizerek söylüyorum. Bu ay, geçen ay ve ondan önceki ayda CHP ile aramızdaki puan farkı 15'tir. Ama bu az. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş ya, 2023 geldi diye havaya girdiler ve birbirilerine girdiler. Cumhurbaşkanlığını paylaşamıyorlar. Siz, sizlere verilenlerin kıymetini bilmiyorsunuz, beceremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz. Bu millet size 2023'te öyle bir ders verecek ki kendi partinize gelemeyeceksiniz. 10 büyükelçi bildiri yayınladı, bir tek muhalefetin sesi çıkmadı. Sadece Recep Tayyip Erdoğan aslan gibi kükredi. Milletimizin, ülkemizin, devletimizin itibarını o kendi Batı ittifaklarına teslim etmedik. Bunlar, Batı talimat verse hemen kabul ederler. Bu eski Türkiye kafasıdır. 2023'te Kılıçdaroğlu, HDP'liler arkanızda Amerika da olsa, Avrupa da olsa silineceksiniz, silineceksiniz" şeklinde konuştu.

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