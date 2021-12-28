İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu'nun bildiği hiçbir şey yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bursa İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Bu neslin ekonomik saldırılar gördüğünü anlatan Soylu, "(Bu nesil) Günde 30-40 kahraman evladımızın, şehit tabutları içerisinde ay-yıldızlı bayrak sarılıp, annelerinin, babalarının, evlatlarının, eşlerinin gözyaşları içerisinde toprağa verildiğini gördü. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördü. Emeklilerin acaba önümüzdeki ay maaş alabilecek miyiz, alamayacak mıyız, diye endişe içerisinde olduklarını gördü. Bu kader ne zaman değişecek, bu durum ne zaman değişecek diye kafalarının karıncalandığı günleri gördü. Kimliklerini, inançlarını, değerlerini, kıyafetlerini ve her türlü varlığına saldırıldığı, aşağılandığı, ötekileştirildiği günleri gördü." dedi.

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Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Amerika'dan parmak sallıyorlardı. Avrupa'dan 'oturun oturduğunuz yerde haddinizi bilin' diyenleri gördük. Görmediğimiz kalmadı. Bizi, kendi içimizde endişeli, yarın ne olacak sorusuyla sorgulanan ve en kötüsü de geleceği belirsiz bakan bir millet konumuna, özgüvensiz bir millet konumuna getirmek istediler. İnsanı özgüvensiz olarak bir noktaya bırakmaya çalışanlara karşı, 21. asrın başından itibaren buradaki arkadaşlarımızın içinde bulunduğu kadro, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki kadro, biraz önce ifade ettiğim bütün meselelerin üzerine gidip, elinin tersiyle itip, yepyeni bir süreci ortaya koymaya çalıştığı andan itibaren Türkiye'de hikaye değişmiştir."

"Kılıçdaroğlu'nun bildiği hiçbir şey yok"

Türkiye'nin üretim üssü haline geldiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

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"Birilerinin kafasının basmadığı, birilerinin öğretilmiş çaresizlik içinde kıvrandığı, faiz, kur makasının arasına sıkıştığı ve oradan bir şekilde çıkamadığı, dünyanın efendilerinin öğrettiklerinin dışında başka bir şeyi düşünme yeteneği olmayan ve bunları kaybedenlere, bir ülkede üretim sıçramasının nasıl olacağını, etrafındaki coğrafyaya nasıl hayatiyet vereceğini ve yıllardır bir şekilde tüm insanları kendi köleleri gibi görenlere nasıl bir hakkaniyet sesini yükselteceğimizi hep beraber göstereceğimiz bir dönem. Bunu bilen kadrolar burada. Merak etmeyin. Kılıçdaroğlu'nun bildiği hiçbir şey yoktur. Millete vereceği hiçbir şey yoktur. Yalanı, dolanı, tezviratı ve başkalarının kapılarından medet ummayı bilenlerdir onlar. Biz bu topraklara inanıyoruz. Biz bu ülkenin insanlarına inanıyoruz. Bize emanet edilen tarihimize ve medeniyetimize inanıyoruz. Bu ülkeyi bizden çok daha ileri götürebilecek gelecek genç nesillerimize inanıyoruz. Biz neye inandığımızı biliyoruz."

Bakan Soylu, milletin tercihinin her zaman yeni ve güçlü Türkiye'den yana olduğunu dile getirerek, "Gücümüzü milletten alıyoruz ve bu millet her şeyi görmektedir. Biz daha yeni başladık. Bu millet yeni başladı. Ecdadımızın Osman Gazi, Orhan Gazi'nin emanet ettiği bu topraklarda onlardan daha ileriye gidebilmek için çatlasınlar da patlasınlar, yeni başladık. Milletimize hiç ihanet etmedik. Üzerimize ne kadar gelirlerse gelsinler hiç ihanet etmedik." dedi.

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