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İçişleri Bakanı Yerlikaya Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve diğer çalışmaları inceledi.

08:04 . 27/06/2023 Salı
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya, Van'daki ziyaretlerinin ardından beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile helikopterle Özalp, Çaldıran ilçelerinde yapımı devam eden sınır güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunda incelemelerde bulundu.


Çalışmalar hakkında Balcı'dan bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Kurudere Üs Bölgesi'ne geçti.



Burada askerlerle yemek yiyen Yerlikaya, ardından 3 bin 305 rakımlı Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ni ziyaret etti, silah sistemleri ve üsteki güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Askerlerle sohbet eden Yerlikaya, temaslarının ardından bölgeden ayrıldı.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği

İngiltere merkezli Reuters, ABD ve İsveç savcılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında bir soruşturmayı incelediğini iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın manipülasyonlarına yanıt vererek, "Mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir." ifadelerini kullandı. "Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir." diyen Altun, "Bu yalan haberi servis eden Reuters’ı kınıyoruz" dedi.


#Tendürek Üs Bölgesi
#İçişleri Bakanlığı
#Van
#Ali Yerlikaya
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