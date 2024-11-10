Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İçişleri Bakanlığı'ndan Z raporu: 253'ü de tek tek yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan Z raporu: 253'ü de tek tek yakalandı

Seren Som
13:4010/11/2024, Pazar
G: 10/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine başkan vekili görevlendirilmesi sonrası sokağa dökülen provokatörler polislere saldırmıştı.
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine başkan vekili görevlendirilmesi sonrası sokağa dökülen provokatörler polislere saldırmıştı.

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine başkan vekili görevlendirilmesi sonrası yapılan eylemlerde çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı Terör Suçlarından, 27'si Güvenlik Suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahısın yakalandığını duyurdu.

Batman Belediyesi önünde toplanan bir grubun içeri girmeye çalışıp polise taş atması sonucu yaşanan arbedede 9 gösterici gözaltına alındı.
Bakanlık tarafından paylaşılan gönderide şu detaylara yer verildi:

İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca;

📌Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,

📌Terör Örgütü Propagandası Yapmak,

📌2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve

📌Görevli Memura Mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden;

  • 📌33'ü tutuklandı.
  • 📌37'si hakkında adli kontrol kararı ve
  • 📌3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.

'Ekmek alırken gözaltına alındı' diyerek algı yapmışlardı

Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; sosyal medyada paylaşılan, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

  • Valilik açıklamasında, elinde ekmek poşeti olan kişinin polise taş attığının tespit edildiği belirtilerek, “05 Kasım 2024 günü sosyal medya üzerinden Batmanda müdahale anında yolda yürüyen ve elinde bir poşet ekmek olan bir yurttaşın da gözaltına aldığı haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde iddia edildiği gibi fırından ekmek alan bir vatandaşın gözaltına alınması söz konusu olmayıp videoda görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur” denildi.


#İçişleri Bakanlığı
#Gözaltı
#Terör
#Eylem

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Narin davası sonuçlandı mı, ne oldu son durum nedir?