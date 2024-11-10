İçişleri Bakanlığı, yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı terör suçlarından, 27'si güvenlik suçlarından olmak üzere toplam 253 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı yasa dışı gösteri eylemlerine katılan, güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan 226'sı Terör Suçlarından, 27'si Güvenlik Suçlarından olmak üzere toplam 253 şüpheli şahısın yakalandığını duyurdu.
İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve Güvenlik Şube Müdürlüklerince yakalanan ve adli makamlarca;
📌Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak,
📌Terör Örgütü Propagandası Yapmak,
📌2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve
📌Görevli Memura Mukavemet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan şüphelilerden;
- 📌33'ü tutuklandı.
- 📌37'si hakkında adli kontrol kararı ve
- 📌3'ü hakkında ev hapsi kararı verildi.
'Ekmek alırken gözaltına alındı' diyerek algı yapmışlardı
Batman Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; sosyal medyada paylaşılan, belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde elinde ekmek poşeti olan bir kişinin gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.
- Valilik açıklamasında, elinde ekmek poşeti olan kişinin polise taş attığının tespit edildiği belirtilerek, “05 Kasım 2024 günü sosyal medya üzerinden Batmanda müdahale anında yolda yürüyen ve elinde bir poşet ekmek olan bir yurttaşın da gözaltına aldığı haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde iddia edildiği gibi fırından ekmek alan bir vatandaşın gözaltına alınması söz konusu olmayıp videoda görüldüğü üzere elinde ekmek olan ve yerden taş alıp polislerimize atan bir şahsın gözaltına alınması söz konusudur” denildi.