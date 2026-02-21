İçişleri ve Adalet bakan yardımcıları değişti

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Boşalan bakan yardımcılıklarına Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. İçişleri Bakanlığı’nda da Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir getirildi.

5 İLDE VALİ DEĞİŞİMİ

Valilik atamalarına göre Afyonkarahisar Valiliği’ne Uşak Valisi Naci Aktaş, Hakkari Valiliği’ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Uşak Valiliği’ne Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal, Erzurum Valiliği’ne Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve Gümüşhane Valiliği’ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay atandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla mülki idarede de geniş kapsamlı atamalar yapıldı. 17 ile vali yardımcısı, 135 ilçeye kaymakam ataması gerçekleşti. Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığı’na Iğdır Vali Yardımcısı Abdurrahman Çelebi, Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan ve Kastamonu-Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal atandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü’ne ise Çankırı Vali Yardımcısı Abdulhamit Mutlu getirildi. Aynı kararda Hüseyin Kaptan’ın Gaziantep Vali Yardımcısı iken Şanlıurfa-Ceylanpınar Kaymakamlığı’na atanmasına ilişkin daha önceki hükmün iptal edildiği de yer aldı.







