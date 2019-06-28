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ANKARA

İdlib'deki gözlem noktasına yapılan saldırı sonrası rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de rejim mevzileri etkili şekilde vuruldu

Milli Savunma Bakanlığınca, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
İdlib'de görev yapan Türk askerleri
İdlib'de görev yapan Türk askerleri

Milli Savunma Bakanlığınca, dün İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi.

ETKİLİ ŞEKİLDE VURULDU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün bir askerin şehit olduğu, üç askerin de yaralandığı 10 numaralı gözlem noktasına yönelik rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu belirtildi.

1 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

  • Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden dün 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırı düzenlenmiş, bir asker şehit olmuş, üç asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından rejim mevzilerinin TSK'nin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı duyurulmuştu.

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