Iğdır’da 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

17:5616/12/2025, Salı
IHA
Tutuklanan T.A., Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Iğdır’da "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Iğdır’da gözaltına alındı.


Adli işlemlerinin ardından tutuklanan T.A., Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi. Jandarma, kamu düzeni ve vatandaşların güvenliği için çalışmaların kararlılıkla süreceğini bildirdi.



#Iğdır
#firari
#hükümlü
