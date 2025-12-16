Iğdır’da 26 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Iğdır’da "bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Iğdır’da gözaltına alındı.