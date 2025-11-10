İhmalden de öte: Depo olarak tasarlanan bina imalathaneye dönüştürülmüş

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde meydana gelen yangın faciasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Önceki gün mesai başlangıç saati olan 08:58’de yaşanan faciada Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Esma Dikan (31), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esetoğlu (16) hayatını kaybetmiş 7 işçi de yaralanmıştı. Yangında can veren Nisa ve Tuğba Taşdemir kardeşlerin birbirlerine sarılı halde bulunduğu, Cansu Esatoğlu’nun da iki kardeşin kuzeni olduğu belirtildi. Şengül Yılmaz’ın ise 3 yıldır sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi.





DEPO OLARAK TASARLANMIŞ

Facianın ardından yapılan incelemeler, olayda ihmaller zincirinin bulunduğunu gözler önüne serdi. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, yangının çıktığı bina aslında fabrika olarak değil, galeri ve depo olarak tasarlandı. Ancak fabrikanın sahibi Kurtuluş Oransal, yapıda hiçbir güvenlik önlemi almadan parfüm üretimine başladı. Daha önce teneke ve metal kesme atölyesi olarak kullanılan binada, kimyevi madde depoları rastgele yerleştirildi.





FASON ÜRETİM GİZLENMİŞ

Binada yapılan üretimin içeriği ve koşulları, yangın gününe kadar mal temin ve tedarik edenler dışında neredeyse kimse tarafından bilinmiyordu. Parfüm üretilen tesisin, aslında fason üretim gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Parfüm imalatında kullanılan alkol ve diğer yanıcı maddeler uygun koşullarda saklanmadığı gibi, binada alınması gereken güvenlik önlemlerinin hiçbirinin bulunmadığı belirlendi.





TABELA BİLE YOK

Binada üretim yapan fabrikanın kapısında kendi tabelasının dahi asılı olmadığı, önceki işletmeye ait tabelanın hâlâ yerinde durduğu tespit edildi. Bu fabrikanın da çevreye mal temin ettiği, ancak makinelerden çıkan gürültü nedeniyle gelen şikâyetler sonucunda daha önce kapatıldığı öğrenildi.





ÇATISI KOMPOZİT MALZEMEDEN

Fabrikanın bulunduğu betonarme binanın çatı katı ve çatısının, yanıcı bileşenlerden oluşan kompozit malzemeyle kaplı olduğu öğrenildi. Uzmanlar, kompozit kaplamanın yanıcı maddelerle çalışılan tesislerde kesinlikle kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.





BİR GÜN ÖNCE KİMYASAL SEVKİYATI YAPILMIŞ

Yangından bir gün önce fabrikaya, parfüm üretiminde kullanılan kimyevi maddelerin sevkiyatının yapıldığı ortaya çıktı. Yangının zamanında söndürülmesi sayesinde alevlerin bu maddelerin bulunduğu en alt kata ulaşamadığı belirlendi.

Yangın alt kata ulaşsaydı, kimyevi maddelerin alevlenmesiyle birlikte sadece fabrikanın değil, tüm bölgenin büyük bir tehlike altına gireceği, facianın boyutlarının çok daha büyük olabileceği ifade edildi.





Gözyaşlarıyla uğurlandılar

Yangında yaşamını yitiren 6 can, dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Aileler, arkadaşlar ve ilçe halkı hayatını kaybeden kadınların tabutlarına sarılarak büyük üzüntü yaşadı. Yangında hayatını kaybeden Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir ve Cansu Esetoğlu’nun cenazeleri morgdan alınarak Kayapınar Mezarlığı’na getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından üç kişi burada toprağa verildi. Şengül Yılmaz’ın cenazesi ise Cumhuriyet Mahallesi Gül Camisi’nde kılınan namazın ardından Kayapınar Mezarlığı’nda defnedildi. Hanım Gülek için Mimar Sinan Mahallesi Eyüp Sultan Camisi’nde tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Gülek’in cenazesi Orhangazi Mezarlığı’na defnedildi. Eşi Metin Gülek, törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yangında yaşamını yitiren Esma Dikan için de Mimar Sinan Mahallesi Vahdet Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Dikan’ın cenazesi, namazın ardından Orhangazi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törende eşi Aytekin Dikan ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.





Utanmazlar!

Felakete ilişkin soruşturma sürerken, Telegram'da kendilerine "Kocaeli İnfaz Yayın" ismini veren bir grup, yangında yaşamını yitiren işçilerin ardından küfür ve hakaret dolu paylaşımlar yaptı. D.Y.A. ve B.T. ismini kullanan şüphelilerin, yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını paylaşarak küfürlü yazışmalar yaptıkları öğrenildi. Söz konusu paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.





8 kişi daha gözaltında

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Zanlılar, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi. İş yeri sahibi Kurtuluş Oransal ve yöneticilerden oluşan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



