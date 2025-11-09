Kocaeli'deki yangın faciasında 11 gözaltı: Bakan Tunç soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de altı kişinin hayatını kaybettiği parfüm deposu yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada son durumu paylaştı. Şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Tunç ayrıca yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz gün bir parfüm deposunda çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin adli soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Bilirkişi heyetinin çalışmaları devam ediyor
Tunç, şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangının çıkış nedeninin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.
Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” sözleriyle taziyelerini iletti.