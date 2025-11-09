Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli'deki yangın faciasında 11 gözaltı: Bakan Tunç soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı

Kocaeli'deki yangın faciasında 11 gözaltı: Bakan Tunç soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı

18:169/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli'de altı kişinin hayatını kaybettiği parfüm deposu yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada son durumu paylaştı. Şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Tunç, adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Tunç ayrıca yangının çıkış nedeni ve sorumlu kişilerin tespitine yönelik olarak; makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin çalışmalarını sürdürdüğünü de kaydetti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz gün bir parfüm deposunda çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin adli soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Bilirkişi heyetinin çalışmaları devam ediyor

Tunç, şu ana kadar 11 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangının çıkış nedeninin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla makine mühendisi, elektrik mühendisi, kimyager ve iş sağlığı uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasında “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” sözleriyle taziyelerini iletti.



#Kocaeli
#Yangın
#Adalet Bakanı
#Yılmaz Tunç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? Not hesaplamada hangi kriterler etkili? İstanbul Üniversitesi 2025 AUZEF vize sınavı sonuç tarihi ve sorgulama ekranı