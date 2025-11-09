Kocaeli'deki yangın faciasında 11 gözaltı: Bakan Tunç soruşturmaya ilişkin son durumu paylaştı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz gün bir parfüm deposunda çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin adli soruşturma sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti.