İki ilde tefecilik operasyonu: 34 şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 34'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 34'ünün ise emniyetteki işlemleri devam ederken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dün Nevşehir ve İstanbul'da 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik suçlamasıyla 68 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 255 çek ve senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız tabanca ile 468 fişek ele geçirilmişti.

Zanlıların, 195 mağdurdan kısa vadede yüksek faiz oranları istediği, borçlarını ödemeyenlere tehditle senet imzalattıkları ve tefeciliğe konu borç tutarının da yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtilmişti.