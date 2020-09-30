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Gündem İki komşu 3 buçuk yıl birbirlerinin faturalarını yanlışlıkla ödemiş
ANTALYA

İki komşu 3 buçuk yıl birbirlerinin faturalarını yanlışlıkla ödemiş

Antalya'da yaşayan emekli Mehmet Ali Köklü, elektrik faturasının yüksek geldiğini görünce sayacı kontrol etmek istedi. Köklü, sayaçtaki ve faturadaki sayaç seri numarasının eşleşmediğini fark etti. 3 buçuk yıldır komşusunun faturasını ödediğini fark eden Köklü, komşusunun da kendisine ait olan faturayı ödediğini anladı.

Haber Merkezi DHA
Ayşe Özdil ve Mehmet Ali Köklü.
Ayşe Özdil ve Mehmet Ali Köklü.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi 4701 Sokak'taki Deniz Apartmanı'nda oturan emekli Mehmet Ali Köklü (54), bir yakınının cenazesi için köye gitti.

Mehmet Ali Köklü (54).
  • Burada bir süre kaldıktan sonra eve dönen Köklü, elektrik panosundaki faturayı gördü. Kendisine 327 TL'lik fatura geldiğini gören Mehmet Ali Köklü, büyük şaşkınlık yaşadı. Bir yanlışlık olabileceğini düşünen Köklü, faturasını dikkatli incelediğinde, elektrik sayacının üzerindeki seri numarasının, faturadaki ile eşleşmediğini fark etti. Komşularının sayacını da kontrol eden Mehmet Ali Köklü, kendi faturasındaki sayaç numarasının, karşı dairede oturan Hakkı Özdil'in sayacındaki ile eşleştiğini fark etti. Hemen komşusuna haber veren Köklü, onun da faturasındaki numaranın sayacındaki ile eşleşmediğini belirledi.

Ayşe Özdil.

3 buçuk yıllık fatura giderleri bedelinin de hesaplanıp karşılıklı helalleşecekler

Yaklaşık 3,5 yıldır komşusunu faturasını ödemek zorunda kaldığını ifade eden Mehmet Ali Köklü, "Otomatik ödeme talimatı vermiştim. Maaşımdan çekilen fatura bedeli uzun zamandır çoktu ama böyle bir karışıklık hiç aklama gelmedi. Bir süredir cenazemizden dolayı evde yoktuk. Eve gelip, faturayı gördüğümde 327 TL yazdığını gördüm. O zaman bir gariplik olduğunu hissettim. Sayaçları kontrol ettiğimde numaraların ve isimlerin birbirini tutmadığını gördüm. Meğerse komşumun faturasını ben, benim faturamı komşum ödüyormuş. Bu karışıklığın 3,5 yıl önce akıllı sayaç takılırken yapıldığını düşünüyorum. Şimdi sorumlular hakkında şikayetçi olacağım" dedi.

  • Hakkı Özdil'in eşi Ayşe Özdil ise komşularının haber vermesi üzerine faturalardaki yanlışlığı fark ettiklerini belirterek, karışıklığın bir an önce giderilmesini istedi. Köklü ve Özdil, karışıklığın giderilmesinin ardından geçmişe dönük 3,5 yıllık fatura giderleri bedelinin de hesaplanıp karşılıklı helalleşeceklerini sözlerine ekledi.

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