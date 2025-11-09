Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Elazığ
İki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı

İki otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı

18:109/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ'da bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu Kuyulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AP 196 plakalı Osman Kamışlı idaresindeki otomobil, park halindeki 23 AAD 051 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Kamışlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.



#Elazığ
#Kaza
#Hastane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e Devlet TOKİ sosyal konuta ilk gün kim başvuracak, TC kimlik numarası sonu kaç olan ne zaman başvuru yapacak?