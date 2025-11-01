Yeni Şafak
Onlarca küçükbaş hayvanı telef eden çarpışma

Onlarca küçükbaş hayvanı telef eden çarpışma

23:21 1/11/2025, Cumartesi
IHA
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da yoldan karşıya geçen küçükbaş hayvan sürüsüne kamyonet çarptı. Olayda 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Elazığ’da kamyonetin sürüye çarpması sonucu 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Karakoçan ilçesi Akpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 61 AIJ 351 plakalı kamyonet yoldan karşıya geçen sürüye çarptı. Kazada, 30 küçükbaş hayvan telef olurken araçta hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.



