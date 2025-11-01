Elazığ Valisi Hatipoğlu valilik hayali kuran küçük kızı makamında ağırladı

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarımızda karşılaştığımız 4. sınıf öğrencisi sevgili Eylül Mina Genç, büyüyünce vali olmak istediğini söyledi. Bu pırıl pırıl hayale kayıtsız kalamazdık. ​Kıymetli öğrencimizi ve ailesini bugün makamımızda ağırladık. Makam koltuğumuzu devrettiğimiz geleceğin valisine, çok kitap okuması, görev bilinci, halka hizmet ve azimle ilgili nasihatlerde bulunduk. ​Gözlerindeki o heyecan ve inanç, görev aşkımızı bir kez daha tazeledi. Cumhuriyetimizin 102. yılında, geleceğimizi inşa edecek olan bu azimli yavrularımızla gurur duyuyoruz. Sevgili Eylül Mina, yolun açık olsun."