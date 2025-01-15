İkinci İmralı görüşmesi için tarih belli oldu

İmralı heyetinin terörist elebaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştireceği ikinci görüşmeye dair açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, "En kısa sürede, önümüzdeki hafta için başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandı.
Türkiye siyasetinde kritik ve tarihi olaylar yaşanıyor. Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının ardından ardı ardına önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
İkinci İmralı ziyareti ne zaman?
DEM Parti'nin İmralı heyetinde bulunan Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme yapılıp yapılmayacağıyla ilgili açıklamada bulundu.
Önder, açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.
17 Ocak'ta bildiri yayınlayacaklar
DEM Parti, İmralı görüşmeleri ile ilgili 17 Ocak'ta kapsamlı bildiri yayınlayacak.
Bütün süreç ile ilgili neler yaşandığına ilişkin değerlendirme yapılacak.