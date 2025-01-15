İkinci İmralı görüşmesi için tarih belli oldu

Türkiye siyasetinde kritik ve tarihi olaylar yaşanıyor. Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısının ardından ardı ardına önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

DEM Parti'nin İmralı heyetinde bulunan Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile ikinci bir görüşme yapılıp yapılmayacağıyla ilgili açıklamada bulundu.

Önder, açıklamasında "Önümüzdeki hafta için en kısa sürede başvuruda bulunacağız." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün ikinci İmralı görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada henüz bir başvuru olmadığını söylemişti.