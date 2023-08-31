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İkinci raunt il kongrelerinde

CHP’de delege kavgaları devam ederken, gözler il kongrelerine çevrildi. 16 Eylül’de başlayacak il kongrelerinde tüm teşkilatlara hâkimiyet mesajı vermek için delege sayısı yüksek olan İstanbul ve Ankara büyük önem taşıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’nun da bu kongrelere katılabileceği belirtiliyor. Değişimciler delege gücü olmamasına rağmen Kılıçdaroğlu ekibine mesaj vermek için il kongrelerinde her halükarda aday çıkarmayı düşünüyor.


ŞİMDİDEN SIKI TUTUYORLAR

Kılıçdaroğlu’nun ekibi ise olası bir mağlubiyet yaşamamak için işi şimdiden sıkı tutuyor. İstanbul için Kaftancıoğlu’nun işaret edeceği aday üzerinden Genel Merkez’in aday tercihini yapacağı, değişimcilerin ise Onursal Adıgüzel’i aday olarak çıkaracağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği adayın ezici çoğunlukla kazanması planlanırken İstanbul kongre sürecinden diğer tüm teşkilatlara ‘buradayım’ mesajı vereceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da yola mevcut il başkanı Ali Hikmet Akıllı ile yola devam edeceği belirtiliyor.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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