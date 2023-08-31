İkinci raunt il kongrelerinde

Kılıçdaroğlu’nun da bu kongrelere katılabileceği belirtiliyor. Değişimciler delege gücü olmamasına rağmen Kılıçdaroğlu ekibine mesaj vermek için il kongrelerinde her halükarda aday çıkarmayı düşünüyor.

Kılıçdaroğlu’nun ekibi ise olası bir mağlubiyet yaşamamak için işi şimdiden sıkı tutuyor. İstanbul için Kaftancıoğlu’nun işaret edeceği aday üzerinden Genel Merkez’in aday tercihini yapacağı, değişimcilerin ise Onursal Adıgüzel’i aday olarak çıkaracağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun desteklediği adayın ezici çoğunlukla kazanması planlanırken İstanbul kongre sürecinden diğer tüm teşkilatlara ‘buradayım’ mesajı vereceği kaydediliyor. Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da yola mevcut il başkanı Ali Hikmet Akıllı ile yola devam edeceği belirtiliyor.