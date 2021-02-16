Gündem İkranur cinayetiyle ilgili korkunç iddia Halası öldürmüş olabilir
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İkranur cinayetiyle ilgili korkunç iddia: Halası öldürmüş olabilir

Giresun'da 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 yaşındaki amca S.T. sorgusunda 'Boğarak öldürdüm, ablamla birlikte cesedini dereye attık' diyerek itirafta bulunmuştu. Bunun üzerine S.T. ve ablası Ayşe Tirsi (20) tutuklanmıştı. Kardeşleri cezaevine gönderilen Sevgican T. ise durumun tam tersi olabileceğini, Ayşe'nin cani bir ruha sahip olduğunu, kardeşi S.T'yi kandırmış olabileceğini iddia etti. Ayrıca tutuklanan S.T'nin sosyal medyadan yaptığı 'İkranur' paylaşımları da ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA Diğer
İkranur Tirsi
İkranur Tirsi

Bulancak ilçesinde 27 Haziran’da evinin yakınındaki bahçede kaybolduktan 3 gün sonra derede cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi’nin (7) ölümüyle ilgili, cinayet şüphesi üzerine başlatılan soruşturma 8 ay sonra aydınlatıldı.

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Giresun'da günlerdir aranan İkranur Tirsi'den acı haber: Cansız bedenine ulaşıldı

İkranur'un dedesi ve amcasının da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası S.T. çıktı. Cinayeti itiraf eden S.T. 'Kasten öldürme', ablası Ayşe Tirsi ise 'Delilleri karartma suçuna yardım' suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklanan kardeşlerin ablasından kan donduran iddia

Kardeşleri cezaevine gönderilen Sevgican, Müge Anlı’ya yaptığı açıklamada durumun tam tersi olabileceğinin altını çizdi. Kardeşi Ayşe'nin cani bir ruha sahip olduğunu söyleyen Sevgican, kardeşinin daha az ceza alacağı söylenerek kandırılmış olabileceğini ifade etti.

İkranur Tirsi'yi 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş
GÜNDEM
İkranur Tirsi'yi 14 yaşındaki amcası boğarak öldürmüş

Amcanın ifadesi ortaya çıktı

Cinayeti itiraf eden S.T, ifadesinde olay günü harman alanında İkranur’un yaramazlık yaptığını iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:


“İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur'un cansız bedenini taşıyıp dereye attık.”

İkranur’un katil zanlısı amcası tutuklandı
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İkranur’un katil zanlısı amcası tutuklandı

Halanın paylaşımları dikkat çekti

Delil karartma’ suçundan tutuklanan hala Ayşe Tirsi’nin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Ayşe Tirsi’nin olaydan sonra yeğeni İkranur için üzüntüsünü ifade ettiği ‘Sevda Tirsi’ adlı sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında, “Kuzum yeni bir yıla sensiz girdik kardeşlerin buradaydı sen yoktun. İkram seni çok özledik sensiz yeni yılın hiçbir önemi yok. Ha 2020 ha 2021 ne fark eder sen olmadıktan sonra ama yine de yeni yılımız kutlu olsun meleğim seni çok özledim, seni çok seviyoruz İkranur’um” ifadelerine yer verdiği görüldü.

'Seni unuttuk sanma'

Ayşe Tirsi’nin bir başka paylaşımında ise ‘İkranur'um seni çok özledim seni unuttuk sanma sakın. Hala kalbimizde ve aklımızdasın, seni çok seviyorum. Hepimiz seviyoruz. Hiçbir açıklama yok, bir haber yok. Ama inşallah çıkacak, peşini bırakacağımızı sanmasın, kimse adalet yerini bulmazsa, biz halaların olarak amcaların baban babaannen deden peşini bırakmayacağız” diyerek sözde üzüntüsünü ifade etmeye çalıştığı görüldü.

'Bir çocuk daha mı ölsün'

Ayşe Tirsi geçen süreyi hatırlatarak olayın aydınlatılamamasına tepki gösterdiği bir başka sosyal medya paylaşımında ise, “Benim kuzum yerinde rahat yatamıyor katili çıkmadı diye, biz yeğenimin mezarının başına doğru düzgün gidemiyoruz bu yüzden. Neredeyse 5 ay oldu, hiçbir şey yok ortada. İlla bir çocuk daha mı ölsün, böyle katillerin yakalanması için. İnşallah sana bunu yapan yakalanır sende rahat uyursun biz de rahatlarız” ifadelerine yer verdi.


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İkranur'un ölümüyle ilgili 7 kişi gözaltında: Aralarında dedesi ve amcası da var

İkra Nur gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
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İkra Nur gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Giresun'un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni evine 7 km mesafede dere içinde bulunan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.


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