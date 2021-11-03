İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Dosta güven, düşmana korku

BBP Genel Başkanı Destici: HDP'nin tek misyonu terör örgütü PKK'nın verdiği emirleri yerine getirmektir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

HDP bir siyasi parti olmadığın belirten Destici, 'Tüm misyonu bir terör örgütünün verdiği emirleri yerine getirmek olan; yöneticileri, adayları, söylemleri, bir terör örgütü tarafından belirlenen; şiddeti ve terörü kınamak bir tarafa, terör örgütünün propaganda aracı ve eleman toplama şubesi olarak çalışan bir topluluğu 'siyasi parti' olarak tanımlamak, öncelikle siyaset kurumuna ve demokrasiye hakarettir. Ha dağdakiler ha partidekiler...' dedi.



HDP'ye destek veren muhalefet partilerini de eleştiren Destici, 'Herkesin gözlerinin önündeki bu duruma ve bu açık gerçeğe rağmen Millet İttifakı partilerinin, oy kaygısıyla, HDP'yi meşrulaştırma gayretleri, anayasamıza bağlılık yemini etmiş herkes için, anayasanın 'değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez' ilk dört maddesini koruma hassasiyeti duyan her vatan evladı için birer utanç vesilesidir.' dedi.