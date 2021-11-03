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POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Dosta güven, düşmana korku

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurlanırken çekilen görüntüsünü 'Dosta güven düşmana korku' notuyla sosyal medyadan paylaştı.

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Haber Merkezi DHA
İletişim Başkanı Altundan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Dosta güven, düşmana korku
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya uğurlanırken çekilen görüntüsü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlanma görüntülerini paylaştı. Altun, makam aracından inen Erdoğan'ın, kendisini uğurlamak üzere havalimanına gelen tören kıtasını selamlarken çekilen görüntüsü ile birlikte 'Dosta güven düşmana korku' mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından karşılandı.

Vali Vasip Şahin, eşi Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inen Cuhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken çekilen fotoğrafları, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı İstanbul’dan Ankara’ya dönüşlerinde karşıladık" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

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