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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye 10 basamak yükseldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi verilerini paylaştı. Altun, 2024 verilerinde Türkiye'nin medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleştiğini açıkladı.

12:41 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:00 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi verilerini paylaştı.


Altun, 2024 verilerinde Türkiye'nin medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleştiğini açıkladı.
İletişim Başkanı Altun'un paylaşımı şu şekilde;
  • Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Küresel Yumuşak Güç Endeksi 2024 verilerine göre Türkiye, medya ve iletişim alanında bir önceki yıla kıyasla 10 basamak yükselerek 193 ülke arasından 18. sıraya yerleşti.

  • Ülkemizin endekslere yansıyan bu performans artışında, medya ve iletişim alanındaki çalışmalarımızın uluslararası ölçekte artan kapsayıcılığı, etkinliği, güvenilirliği ve erişilebilirliği belirleyici faktörler oldu.

  • Aynı endeksin “Etki alanı” kategorisinde ise 13. sırada yer alan ülkemizin, yüksek performansı uluslararası ilişkilerde elde edilen başarının yanı sıra sahip olduğu zengin kültürelmiras değerlerine bağlı olarak gerçekleşti.

  • Diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulus markalama alanlarında uygulanan başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi’nde 2020 yılından bu yana performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı.



#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
#Brand Finance
#ekonomi
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