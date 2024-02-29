İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye 10 basamak yükseldi

Diplomatik girişimler, ev sahipliği yapılan uluslararası organizasyonlar ve ulus markalama alanlarında uygulanan başarılı iletişim stratejilerinin de etkisiyle Türkiye, Küresel Yumuşak Güç Endeksi’nde 2020 yılından bu yana performansını en çok artıran ülkeler arasına girmeyi başardı.